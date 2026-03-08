  • Hindi
T20 वर्ल्ड कप फाइनल में सैमसन का तूफान! 46 गेंदों में 89 रन ठोक तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड, इतिहास में दर्ज हुई धमाकेदार पारी

संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 46 गेंदों में 89 रन बना दिए. इस दमदार पारी के साथ उन्होंने विराट कोहली का पुराना रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया और नया इतिहास रच दिया.

Sanju Samson Breaks Virat Kohli Record: संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में एक ऐसी पारी खेली जिसने क्रिकेट प्रेमियों को रोमांचित कर दिया. न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए खिताबी मुकाबले में उन्होंने केवल 46 गेंदों में 89 रन बनाकर नया इतिहास रच दिया. इस शानदार प्रदर्शन के साथ सैमसन टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए. ये मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां हजारों दर्शकों ने इस यादगार पारी का लुत्फ उठाया.

इससे पहले टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड मार्लोन सैमुअल्स के नाम था, जिन्होंने 2016 के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 85 रन बनाए थे. सैमसन ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. उनकी इस पारी ने भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

विराट कोहली का टूटा ये रिकॉर्ड

सैमसन की इस पारी के साथ एक और बड़ा रिकॉर्ड भी टूटा. उन्होंने विराट कोहली के उस स्कोर को पीछे छोड़ दिया जो उन्होंने 2014 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ बनाया था. कोहली ने उस मुकाबले में 77 रन बनाए थे, जो लंबे समय तक किसी भारतीय बल्लेबाज का फाइनल में सबसे बड़ा स्कोर रहा. सैमसन ने शानदार शॉट्स और बेहतरीन टाइमिंग के साथ इस रिकॉर्ड को भी पार कर लिया.

मैच की शुरुआत में भारतीय टीम को तेज शुरुआत दिलाने का काम अभिषेक शर्मा ने किया. उन्होंने केवल 18 गेंदों में अर्धशतक लगाकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया. ये इस टूर्नामेंट का सबसे तेज अर्धशतक भी रहा. उनकी तेज पारी की वजह से भारत ने पावरप्ले में ही मजबूत रन गति हासिल कर ली.

सैमसन ने संभाली बेहतरीन पारी

अभिषेक शर्मा के बाद सैमसन ने पारी को संभालते हुए टीम को लगातार आगे बढ़ाया. उन्होंने शुरुआत में संयम के साथ बल्लेबाजी की और फिर धीरे-धीरे अपने शॉट्स की रफ्तार बढ़ाई. सैमसन ने 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद आक्रामक अंदाज में रन बनाते रहे.

दूसरे छोर पर इशान किशन ने भी उनका अच्छा साथ दिया. दोनों बल्लेबाजों के बीच तेज साझेदारी हुई और केवल 26 गेंदों में 50 रन जोड़ दिए. इस साझेदारी की बदौलत भारत ने 12वें ओवर तक ही 150 रन का आंकड़ा पार कर लिया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया.

सैमसन की इस पारी की खास बात ये भी रही कि उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। सेमीफाइनल में भी उन्होंने शानदार अर्धशतक लगाया था और फाइनल में भी वही फॉर्म जारी रखी. इसके साथ ही वह उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हो गए जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में अर्धशतक लगाया है.

