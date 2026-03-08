  • Hindi
  • Cricket Hindi
  • T20 World Cup Final Suryakumar Yadav Was Happy After Losing The Toss Heres The Reason

T20 वर्ल्ड कप फाइनल: टॉस हारकर भी क्यों खुश हैं सूर्यकुमार यादव, बताई वजह

टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव टॉस हार गए. न्यूजीलैंड ने यहां पहले बॉलिंग का फैसला किया. लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव इससे खुश हैं.

Published date india.com Updated: March 8, 2026 7:20 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Suryakumar yadav Toss
सूर्यकुमार यादव @BCCI/x

T20 वर्ल्ड कप में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव एक बार फिर टॉस हार गए. भारत को यहां पहले बैटिंग का न्योता मिला. इस मैच में दोनों ही टीमें बगैर किसी बदलाव के मुकाबले के लिए मैदान पर उतरी हैं. न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने यहां टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया. जब भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव से यह पूछा गया कि क्या वह टॉस हारकर कुछ मायूस हैं? इसके जवाब में भारतीय कप्तान ने कहा कि बिल्कुल नहीं. उन्होंने कहा कि हम यहां पहले बैटिंग कर खुश हैं.

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, ‘नहीं, नहीं, हम खुश हैं (पहले बैटिंग कर). हम खुश हैं कि हमें पहले बैटिंग करनी है. हम पहले बैटिंग करने को ही देख रहे थे. पिछले मैच में भी यह हमारे लिए काम किया था. हमने इसी ढंग की क्रिकेट खेली थी. लाल मिट्टी, तो हम यहां पहले बैटिंग कर खुश हैं.’

उन्होंने कहा, ‘मेरा मतलब है, हमेशा ही जब आप सेमीफाइनल या एक वर्ल्ड कप फाइनल खेलते हैं. तो यह हमेशा अच्छा होता है कि आप बोर्ड पर रन लगा दें और फिर उनका बचाव करने आएं. और हमारे गेंदबाज बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं.’

सूर्यकुमार से जब यह पूछा गया कि वह खिताब बचाने उतरे हैं तो इसके जवाब में उन्होंने कहा, ‘यह सुनकर अच्छा अहसास होता है (हम डिफेंडिंग चैम्पियन हैं.) लेकिन ठीक इसी वक्त पर यह भी सच है, यह अब इतिहास है. यह नया वर्ल्ड कप है. लेकिन यह 2023 वाला वही स्थान है (वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल) लेकिन हां, हम इसके लिए बहुत ही उत्साहित हैं. यह बहुत खास है.’

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

भारतीय कप्तान ने यहां दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम के बारे में बात करते हुए कहा, ‘आप जानते हैं कि इसके क्या मायने हैं, जब एक लाख 20 हजार लोगों के सामने, मेरा मतलब है कि यह सचमुच हैरान करने वाला है. यह मैच अभी शुरू (टॉस के समय) भी नहीं हुआ है. यह अभी सिर्फ टॉस का ही समय है और यह अभी से फुल दिख रहा है. उम्मीद करते हैं कि हम उन्हें एक शानदार शो दिखाएं. हम सेम टीम के साथ खेलने जा रहे हैं.’

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.