T20 WC फाइनल- टॉप 5 परफॉर्मर, जिन्होंने खिताब पर लिख दिया भारत का नाम
T20 World Cup Final Stars: टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की जीत के पीछे कई खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा. इन 5 खिलाड़ियों ने अपने दमदार खेल से टीम को जीत दिलाई और पूरे देश का दिल जीत लिया.
T20 Word Cup Final Heroes: टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत के पीछे टीम के कई खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा. इनमें टॉप 5 में संजू सैमसन, इशान किशन, अभिषेक शर्मा, जसप्रित बुमरा और अक्षर पटेल का नाम शामिल है. इन खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग में बेहतरीन प्रदर्शन कर टीम इंडिया को जीत दिलाई और करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया.
