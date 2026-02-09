Hindi Cricket Hindi

T20 World Cup Gautam Gambhir Praised Surya Kumar Yadav Says He Keeps Things Calms

T20 World Cup 2026: गंभीर ने लुटाया सूर्या पर प्यार, बोले ऐसा कप्तान होना किस्मत की बात

T20 World Cup 2026: सूर्यकुमार यादव की तारीफ करते हुए भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने कहा है कि उन जैसा कप्तान होना सौभाग्य की बात है.

गौतम गंभीर ने कहा कि सूर्यकुमार यादव जैसा कप्तान होना गर्व की बात

नई दिल्ली: सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने अभी तक कोई टी20 इंटरनेशनल सीरीज नहीं गंवाई है. और टीम इंडिया के फैंस को उम्मीद होगी कि सूर्या की जीत का यह सिलसिला टी20 वर्ल्ड कप में भी शामिल रहे. टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने भी अपने इस कप्तान की तारीफ की है. गंभीर ने कहा कि सूर्यकुमार यादव की संयमित लीडरशिप कमाल की है. वह कप्तान के तौर पर सभी कसौटियों पर पूरे उतरते हैं. गंभीर ने कहा कि इससे उनका दबाव भरा काम आसान हो जाता है.

स्टार स्पोर्ट्स ने एक वीडियो साझा किया है. इस वीडियो में गंभीर सूर्यकुमार यादव की तारीफ में कहते हैं कि अगर उन जैसा आक्रामक बल्लेबाज भारत का कप्तान है तो यह खुशकिस्मती की बात है. इस वीडियो से हालांकि यह पता नहीं चला है कि गंभीर ने यह बयान कब दिया है.

भारतीय कोच ने कहा, ‘सूर्यकुमार ने इस फॉर्मेट में मेरा काम बहुत आसान कर दिया है. वह लोगों के लिए एक बेहतरीन कप्तान हैं, यह सिर्फ इसलिए नहीं कि वह मैदान पर क्या करते हैं, या बल्लेबाज के तौर पर वह कैसे हैं, या उनके शॉट्स इस फॉर्मेट में कैसे हैं.’

भारतीय टीम का कोच होना आसान बात नहीं है. और गंभीर इस बात को समझते हैं. हालांकि उन्होंने कहा, ‘कोच के तौर पर कभी-कभी आपके दिमाग में कई बातें चल रही होती हैं, लेकिन जब आप जानते हैं कि सूर्यकुमार माहौल को शांत बनाए रखेंगे. और ऐसा किसी भी कोच का सपना होता है, तो बहुत कुछ आसान हो जाता है.’

भारत ने सूर्यकुमार की शानदार बल्लेबाजी के दम पर शनिवार को विश्व कप के अपने शुरुआती मैच में अमेरिका को हराया. भारतीय कप्तान ने एक छोर से विकेटों के पतझड़ के बीच 49 गेंदों में नाबाद 84 रन के साथ पारी को संभाला था. आखिर में भारत ने यूएसए को 29 रन से हराया था. एक वक्त पर भारत के छह विकेट 77 रन पर गिर गए थे. लेकिन सूर्या ने मोर्चा संभाले रखा.

भारत का ग्रुप स्टेज पर अगला मुकाबला गुरुवार को नामीबिया के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर होगा. गंभीर ने कहा, ‘मेरे लिए खिलाड़ी सूर्यकुमार को अलग रखा जा सकता है, लेकिन कप्तान सूर्यकुमार के तौर पर उन्होंने हर कसौटी पर खरा उतरकर मेरी जिंदगी बहुत आसान बना दी है. वह हकीकत में एक शानदार लीडर हैं.’

उन्होंने कहा, ‘यह बहुत अच्छा है कि टीम की कमान उनके जैसे खिलाड़ी के हाथ में है, क्योंकि उनका दिल सही जगह पर है. वह दबाव में वह सही फैसला लेते हैं.’ 35 साल के सूर्यकुमार यादव दो साल पहले रोहित शर्मा की कप्तानी में टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे. रोहित के इस फॉर्मेट से रिटायर होने के बाद उन्हें टीम इंडिया की कप्तानी सौंपी गई.

