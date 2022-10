t20 World Cup Ind vs Pak : मेलबर्न में आज को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले के लिए पहुंची भारतीय टीम का जर्सी ‘मेन इन ब्लू’ के साथ स्वागत किया गया. शहर में हिगसन लेन मेलबर्न में कुछ बेहतरीन म्यूरल आर्ट्स के साथ रंग बिरंगी दिवारो का अद्भुत नजारा देखने का मिल रहा है. सड़क को देख ऐसा लगता है, जैसे यह भारतीय क्रिकेट का घर हो. मेलबर्न के प्रशासन ने विराट कोहली, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या जैसे भारतीय सितारों के खूबसूरत तस्वीरों का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें कई शिल्पकार अपने पेंट ब्रश और रंगों के वर्गीकरण के साथ अंतिम रूप दे रहे थे.Also Read - T20 WC- सैम करन के पंजे से पस्त हुआ अफगानिस्तान, इंग्लैंड ने जीत से की वर्ल्ड कप की शुरुआत

शहर के प्रशासन ने कोहली, शर्मा और पंड्या को एक फोटोशूट और कॉफी पर बातचीत के लिए भी आमंत्रित किया है। . किन इसकी संभावना नहीं है कि भारतीय सितारे मेलबर्न क्रिकेट ग्रोंग (एमसीजी) में पाकिस्तान के खिलाफ ब्लॉकबस्टर मैच से पहले किसी भी समय अपने विशाल आकार के भित्तिचित्र देख पाएंगे, जहां 100,000 से अधिक दर्शकों के कट्टर प्रतिद्वंद्वियों के बीच सुपर 12 मैच देखने की उम्मीद है.

Welcome to Melbourne @BCCI 🇮🇳

We’ve decided to mark the occasion by creating a@ICC @T20WorldCup street art mural ft. @ImRo45, @imVkohli, @hardikpandya7 & the @MCG 🏏

See you in📍Higson Lane for a quick 📸? We’ll bring the coffee! #T20WorldCup #INDvPAK pic.twitter.com/qFIgERD58n

— Melbourne, Australia (@Melbourne) October 21, 2022