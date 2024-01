Hindi Cricket Hindi

T20 World Cup India Alleged Schedule Went Viral On Social Media

T20 World Cup: सामने आया भारत का शेड्यूल, इस तारीख को होगा IND vs PAK मैच

T20 World Cup 2024 Schedule: टी20 वर्ल्ड कप इस साल जून में होना है. सभी को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले का इंतजार रहता है. इस बीच दावा किया जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान का मैच 9 जून को न्यूयार्क में हो सकता है.

India t20 world cup schedule

भारतीय टीम फिलहाल साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज खेल रही है. लेकिन इस बीच भारत का इस साल जून में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल भी सामने आया है. इस बार का टी20 वर्ल्ड कप वेस्टइंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में खेला जाना है. यह वर्ल्ड कप आईपीएल केबाद होगा. तो जानते हैं कब कब होंगे भारत के मैच. हालांकि आईसीसी की ओर से आधिकारिक शेड्यूल जारी नहीं किया गया है लेकिन सोशल मीडिया पर तेजी से एक शेड्यूल वायरल हो रहा है.

Trending Now

साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज के बाद भारतीय टीम को घरेलू धरती पर अफगानिस्तान के खिलाफ तीन टी20 इंटरनैशनल मैचों की सीरीज खेलनी है. भारत को वर्ल्ड कप से पहले सिर्फ यही तीन टी20 इंटरनैशनल मैच खेलने हैं. इसके बाद भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैच खेलने हैं. यह सीरीज मार्च तक चलेगी. इसके बाद करीब दो महीने आईपीएल खेला जाएगा. वर्ल्ड कप के शेड्यूल की बात करें तो भारत का पहला मैच 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ होने का दावा किया जा रहा है. वहीं भारत और पाकिस्तान का बहुप्रतीक्षित मुकाबला 9 जून को न्यूयार्क में होगा. स्पोर्टस तक की ओर से यह शेड्यूल सामने आया है.

You may like to read

टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कप्तानी कौन करेगा इस पर सवाल कायम है. क्या रोहित शर्मा को ही कप्तानी दी जाएगी या फिर किसी नए कप्तान के साथ टीम इंडिया इस वैश्विक टूर्नामेंट में जाएगी.

India’s likely schedule in T20 World Cup 2024. [Sports Tak] India vs Ireland on June 5th.

India vs Pakistan on June 9th.

India vs USA on June 12th.

India vs Canada on June 15th. pic.twitter.com/1OtZBLZTw8 — Johns. (@CricCrazyJohns) January 4, 2024

5 जून, भारत vs आयरलैंड, न्यूयॉर्क

9 जून, भारत vs पाकिस्तान, न्यूयॉर्क

12 जून, भारत vs अमेरिका, न्यूयॉर्क

15 जून भारत vs कनाडा, फ्लोरिडा

20 जून, भारत vs सी1 (न्यूजीलैंड, बारबाडोस)

22 जून, भारत vs श्रीलंका, एंटीगुआ

24 जून, भारत vs ऑस्ट्रेलिया, सेंट लूसिया

टूर्नमेंट का पहला सेमीफाइनल 26 जून को गयाना में होगा. वहीं दूसरा सेमीफाइनल 28 जून को त्रिनिदाद में होगा. 29 जून को बारबाडोस में फाइनल मुकाबला होगा.

26 जून, सेमीफाइनल 1, गयाना

28 जून, सेमीफाइनल 2, त्रिनिदाद

29 जून, फाइनल, बारबाडोस