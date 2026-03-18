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T20 वर्ल्ड कप स्टार ईशान किशन का सनराइजर्स हैदराबाद में प्रमोशन, पैट कमिंस की गैर-मौजूदगी में बने कप्तान
T20 वर्ल्ड कप से ऐन पहले भारतीय टीम में आए ईशान किशन भारत का एक्स फैक्टर साबित हुए, जिन्होंने भारत की जीत में कई अहम पारियां खेलीं. अब उनकी IPL टीम ने भी उन पर भरोसा बढ़ा दिया है.
IPL के 19वें सीजन की शुरुआत होने जा रही है और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के कप्तान पैट कमिंस (Pat Cummins) फिलहाल खेल पाने के लिए फिट नहीं हैं. वह अभी तक अपनी पीठ की चोट से उबर रहे हैं. माना जा रहा है कि कमिंस इस लीग के शुरुआती चरण तक फिट नहीं हो पाएंगे. ऐसे में सनराइजर्स हैदराबाद ने उनकी गैर-मौजूदगी में ईशान किशन को टीम की कप्तानी सौंपने का फैसला किया है.
ईशान किशन इस बार बेहतरीन फॉर्म में हैं. उन्होंने अपने नेतृत्व में झारखंड ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) पर कब्जा किया. इसके बाद उन्हें भारत की टी20 वर्ल्ड कप टीम में जगह मिली. भारत ने यह खिताब अपने नाम किया, जिसमें किशन ने भूमिका भी शानदार रही. अब इस दमदार परफॉर्मेंस के बाद सनराइजर्स ने उन्हें कप्तान की जिम्मेदारी दी है. इस दौरान अभिषेक शर्मा टीम के उपकप्तान होंगे. फ्रेंचाइजी ने बुधवार को यह घोषणा की.
सनराइजर्स हैदराबाद 28 मार्च को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ अपने आईपीएल 2026 अभियान की शुरुआत करेगी. सनराइजर्स हैदराबाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर लिखा, ‘पैट कमिंस चोट से उबरने के दौरान कुछ मैच नहीं खेल पाएंगे. जब तक वह ठीक नहीं हो जाते, ईशान किशन कप्तान और अभिषेक शर्मा उपकप्तान रहेंगे.’
पैट कमिंस ने दिसंबर 2025 में एडिलेड में हुए तीसरे एशेज टेस्ट के बाद से कोई भी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है. वेस्टइंडीज दौरे के बाद पीठ के निचले हिस्से में लम्बर बोन स्ट्रेस इंजरी के कारण वह खेल से बाहर हो गए थे. इसी चोट के चलते उन्हें एशेज के शेष मुकाबलों और आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 से भी बाहर होना पड़ा था. उम्मीद है कि यह ऑलराउंडर आईपीएल 2026 के बाद के चरणों में टीम से जुड़ेगा.
Eyy Bidda idhi Adda
BTS from the IPL campaign shoot pic.twitter.com/LyZhJ0odvM
— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) March 18, 2026
ईशान किशन आईपीएल 2025 से ही सनराइजर्स हैदराबाद टीम का हिस्सा हैं. कमिंस की गैरमौजूदगी में टीम की कप्तानी करने के लिए उनके पास मजबूत दावेदारी है. उन्होंने आईपीएल में अब तक किसी भी टीम की कप्तानी नहीं की है. यह बतौर कप्तान आईपीएल में उनका पहला अनुभव होगा.
Pat Cummins will miss a few games while recovering from injury.
Until he recovers, Ishan Kishan will be the Captain and Abhishek Sharma will be the Vice-Captain. pic.twitter.com/etXJUkQJeG
— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) March 18, 2026
वहीं, अभिषेक शर्मा आईपीएल 2019 से सनराइजर्स हैदराबाद के लिए आईपीएल खेल रहे हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ट्रैविस हेड के साथ मिलकर एक बेहद आक्रामक सलामी जोड़ी बनाई है. सनराइजर्स की टीम ने 2016 के बाद से कोई आईपीएल खिताब नहीं जीता है. टीम को 10 साल बाद एक बार फिर यह इतिहास दोहराने की उम्मीद होगी.
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