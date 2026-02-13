  • Hindi
T20 World Cup: अमेरिका ने नीदरलैंड्स को 93 रन से हराया साइतेजा मुक्कमल्ला और हरमीत सिंह छाए

टी20 वर्ल्ड कप में अमेरिका ने नीदरलैंड्स को चेन्नई में हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत आई अमेरिकी टीम ने नीदरलैंड को हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है. शुक्रवार को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए मैच में अमेरिका ने साईतेजा मुक्कमल्ला (79 रन) की दमदार फिफ्टी और बाएं हाथ के स्पिनर हरमीत सिंह (4/21) के चार विकेटों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत 93 रनों की दमदार जीत अपने नाम की. इससे पहले उसने भारत और पाकिस्तान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. अब वह रविवार को नामीबिया के खिलाफ ग्रुप स्टेज का अपना आखिरी मुकाबला खेलेगा.

मुक्कमल्ला और अंत में शुभम रंजने की नाबाद 48 रन की पारी से अमेरिका ने 6 विकेट पर 196 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया. मुक्कमल्ला की 51 गेंद की पारी में पांच चौके और चार छक्के जड़े थे. फिर पूर्व भारतीय अंडर-19 स्टार हरमीत के 4 ओवर में 4 विकेट और शाडली वान शाल्कविक के 2.5 ओवर में 21 रन देकर 3 विकेट झटकने से अमेरिका ने नीदरलैंड को 15.5 ओवर में महज 103 रन पर समेट दिया.

हरमीत का यह प्रदर्शन अमेरिका के लिए टी20 वर्ल्ड कप मैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी रहा. मोहम्मद मोहसिन ने तीन ओवर में 19 रन देकर दो विकेट झटके. बाएं हाथ के स्पिन नोसतुश केंजिगे को भी एक विकेट मिला. नीदरलैंड का कोई भी बल्लेबाज बड़ी साझेदारी नहीं कर सका. उसके लिए बास डि लीडे 23 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे. उनके अलावा कप्तान स्कॉट एड्वर्ड्स ने 20 रन का योगदान दिया.

इससे पहले मुक्कमल्ला ने कप्तान मोनंक पटेल (36) के साथ दूसरे विकेट के लिए 55 रन और मुंबई के पूर्व ऑलराउंडर रंजने (24 गेंद, तीन चौके, दो छक्के) के साथ चौथे विकेट के लिए 54 रन जोड़े.

हैदराबाद में वीवीएस लक्ष्मण की क्रिकेट अकादमी में ट्रेनिंग ले चुके मुक्कमल्ला की बल्लेबाजी की खासियत उनके ‘ऑफ-साइड’ पर लगाए गए शॉट रहे जिसमें कवर्स के ऊपर लगे छक्के शामिल थे. वहीं रंजने ने पारी के अंत में नीदरलैंड के गेंदबाजों की योजना को असफल करते हुए रन जुटाए.

पाकिस्तान के खिलाफ अर्धशतक जड़ने वाले रंजने अच्छी फॉर्म में थे. जब दोनों खेल रहे थे तो लग रहा था कि स्कोर 200 रन के पार हो जाएगा. हालांकि लोगान वान बीक और बास डि लीडे ने धीमी पिच का फायदा उठाते हुए उन्हें इससे पहले ही रोक दिया. नीदरलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज टिम डि लीडे के बेटे डि लीडे ने अपने चार ओवर में 37 रन देकर तीन विकेट लिए.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

