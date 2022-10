यूं तो आपने हरभजन सिंह को बड़े-बड़े बल्लेबाजों को अपनी फिरकी पर नचाते देखा होगा. लेकिन जब कैटरीना कैफ ने उनके सामने बल्ला पकड़ लिया तो भज्जी ने इस अभिनेत्री के खिलाफ अपनी बॉलिंग पर चौके-छक्के पड़वाने से गुरेज नहीं किया. दरअसल दोनों के बीच यह मुकाबला भारत में टी20 वर्ल्ड कप के प्रसारणकर्ता चैनल के स्टूडियो में खेला गया.Also Read - IND vs SA- पहले लुंगी एनगिडी का कहर और फिर मिलर-मार्करम की हीरोपंती के चलते साउथ अफ्रीका से हारा भारत

कटरीना कैफ रविवार (30 अक्टूबर) को अपनी फिल्म Phone Bhoot के प्रमोशन के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत और साउथ अफ्रीका के प्री-मैच शो में आई थीं. PhoneBhoot की यह स्टार पीले आउटफिट में काफी सुंदर लग रही थीं.

