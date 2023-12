सूर्यकुमार के विकेट को लेकर भारतीय फैंस की ट्रोलिंग का शिकार बने तबरेज़ शम्सी ने सुनाई आपबीती

विश्व कप फाइनल की करारी हार के बाद दिसंबर महीने की शुरुआत में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गकेबरहा में हुए दूसरे टी20 मैच में सूर्यकुमार यादव को आउट करने के बाद तबरेज़ शम्सी (Tabraiz Shamsi) का मनाया जश्न विवाद का विषय बन गया, जिसके कारण प्रोटियाज गेंदबाज को भारतीय फैंस की ओर से जमकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा.

बाएं हाथ के स्पिनर शम्सी ने खुलासा किया है कि सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) का विकेट लेने के बाद अतिउत्साह से जश्न मनाने के कारण उन्हें मैच के बाद ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. हालांकि सूर्यकुमार का विकेट प्रोटियाज टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ और उन्होंने पांच विकेट से जीत हासिल की.

शम्सी ने 12 दिसंबर को सेंट जॉर्ज पार्क में हुए दूसरे टी20I के दौरान सूर्या को लॉन्ग-ऑफ पर कैच आउट करने के बाद अपना जूता निकाला और उससे कान पर लगाकर फोन करने नाटक किया. स्पिनर ने कहा कि कुछ भारतीय फैंस को उनकी ये बात अच्छी लगी.

शम्सी ने क्रिकबज को बताया, “लोगों ने इसे नकारात्मक तरीके से लिया. उन्हें लगा कि यह अपमानजनक है, मुझे बहुत गालियां दी गईं. यह शायद अब तक का सबसे बुरा अनुभव था. मेरी पत्नी को भी गालियां दी गईं. मुझे ये अच्छा नही लगा. यह अनावश्यक है. अगर आप खिलाड़ियों पर कटाक्ष करना चाहते हैं तो यह ठीक है, लेकिन परिवार को इसमें शामिल करना और गंदी बातें कहना इसे दूसरे स्तर पर ले जाता है.”

उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि अगर खिलाड़ी इस बारे में कुछ नहीं कहते हैं, तो लोग सोचते हैं कि उनके पास मुफ्त लाइसेंस है. ज्याजा लोगों को बोलने और कहने की ज़रूरत है कि यह ठीक नहीं है. हां, हम सब अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं. हां, हो सकता है कि आपकी टीम जीत ना पाए या आप कुछ बातों से सहमत ना हों. लेकिन आपको एक इंसान की तरह व्यवहार करने की जरूरत है. आप एक जानवर की तरह आगे नहीं बढ़ सकते.”

It’s just a fun celebration which a lot of kids enjoy and means no disrespect towards the batter… I’ve mentioned that countless times before.

All you guys hurling abuse are just giving other genuine cricket loving fans from your country a bad name.. cheers pic.twitter.com/n5bP99KYyL

— Tabraiz Shamsi (@shamsi90) December 13, 2023