Virat Kohli's restaurant ने कपड़ों की वजह से तमिलनाडु के शख्स को नहीं दी एंट्री? फैंस ने सोशल मीडिया पर कोहली को किया ट्रोल

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम से स्टार बल्लेबाज विराट कोहली आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद क्रिकेट से ब्रेक पर हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर रहने के बाद कोहली को आगामी साउथ अफ्रीका दौरे पर भी लिमिटेड ओवरों की सीरीज से आराम दिया गया है. क्रिकेट से दूर रहने के बाद भी कोहली चर्चा में आ गए हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि मुंबई में स्थित विराट कोहली के रेस्टोरेंट ने तमिनलाडु के एक शख्स को अपने यहां एंट्री नहीं दी.

शख्स का दावा है कि मुंबई के जुहू इलाके में स्थित विराट के रेस्टोरेंट- ‘रेस्टोरेंट वन8 कम्यून’ (One8 Commune’s) ने कपड़ों की वजह से उन्हें अपने यहां एंट्री नहीं दी. वीडियो में यह व्यक्ति तमिलनाडु की वेशभूषा में नजर आ रहा है. वह विराट के रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा नजर आ रहा है और अपनी बात कह रहा है.

मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि यह शख्स तमिल मूल के सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर है. इस शख्स के वीडियो को अब तक 1 मिलियन से अधिक बार देखा गया है. वीडियो में उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह मुंबई पहुंचे और सीधे अपने होटल (जेडब्ल्यू मैरियट) गए जहां उन्होंने चेक इन किया. इसके बाद वह वन8 कम्यून रेस्टोरेंट गए. लेकिन वहां पर उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया.

शख्स ने आगे कहा कि रेस्टोरेंट के स्टाफ ने उनके पहनावे के कारण उन्हें अंदर नहीं जाने दिया. उन्होंने कहा कि स्टाफ ने उन्हें ‘रेस्टोरेंट वन8 कम्यून’ रेस्टोरेंट में प्रवेश करने से रोक दिया क्योंकि उनका पहनावा रेस्तरां के ड्रेस कोड के अनुरूप नहीं था. वीडियो में उस व्यक्ति को सफेद शर्ट और वेष्टी (तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तर और पूर्व में निचले शरीर के लिए एक सफेद बिना सिला कपड़ा लपेटा जाता है) पहने देखा जा सकता है. ये कपड़े मुख्य रूप से तमिलनाडु में पहना जाता है.

If its true then its very unfortunate @imVkohli

know your people know your fans and know your customers. Also its shocking to know that still we are following some baseless rules like this. India is diversed subcontinent and it got independence from British.

— Sathish (@Think_4_think) December 2, 2023