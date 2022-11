तमिलनाडु पड़ा इंग्लैंड पर भारी- ध्वस्त कर दिया अंग्रेजों का वर्ल्ड रिकॉर्ड, N. जगदीशन हीरो

विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy 2022) में सोमवार को दिन वर्ल्ड क्रिकेट में ऐतिहासिक साबित हुआ है. तमिलनाडु की टीम ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ खेलते हुए वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रिकॉर्ड बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड (506/2) अपने नाम कर लिया. इससे पहले यह वर्ल्ड रिकॉर्ड इंग्लैंड (498/4) के नाम था. तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश के बीच यह मैच बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है.

तमिलनाडु ने यहां पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 2 विकेट गंवाकर 506 रन ठोक दिए. उसकी इस पारी में एन. जगदीशन (N Jagadeesan) हीरो रहे, जिन्होंने सिर्फ 141 बॉल पर 277 रन बनाए. लिस्ट A क्रिकेट में किसी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया यह सर्वोच्च स्कोर है. जगदीशन ने यहां रोहित शर्मा (264) का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, जो इस फॉर्मेट में भारत की ओर से सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर था. इसके अलावा एडी ब्राउन (268) का 20 साल से स्थापित व्यक्तिगत रिकॉर्ड भी तोड़ दिया.