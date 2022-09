इंग्लैंड के फाइव स्टार होटल मैरियट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. हाल ही में यहां महिला भारतीय टीम रुकी थी और इस दौरे के अंत में उसकी एक खिलाड़ी को अपने सामान से हाथ धोना पड़ा है. तानिया भाटिया ने सोशल मीडिया पर लिखा, कि उनके रूम से कैश, कार्ड और गहने चोरी हुए हैं. उनका महत्वपूर्ण सामना गायब है.Also Read - 20 साल, 283 इंटरनेशनल मैच और 353 विकेट, फिर भी झूलन को किस बात का मलाल, लॉर्ड्स पर सुनाया अपना दर्द

भारतीय टीम ने हाल ही में संपन्न इंग्लैंड दौरे पर पहली बार वनडे सीरीज में 3-0 की शानदार जीत दर्ज की. सीरीज का आखिरी मुकाबला शनिवार को खेला गया था. तानिया ने ट्विटर पर लिखा, ‘मैरियट होटल लंदन मैडा वेले के मैनेजमेंट से हैरान और निराश हूं. भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ी के रूप में हाल के प्रवास के दौरान किसी ने मेरे कमरे में प्रवेश किया और नकदी, कार्ड, घड़ियां और आभूषण के साथ मेरा बैग चुरा लिया. इतना असुरक्षित.’ Also Read - विराट कोहली और शिखर धवन की रफ्तार से दौड़ रही हैं स्मृति मंधाना, ठोके सबसे तेज 3000 रन

उन्होंने इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) के ट्विटर हैंडल को टैग करते हुए एक अन्य ट्वीट में लिखा, ‘इस मामले की त्वरित जांच और समाधान की उम्मीद है. ईसीबी के पसंदीदा होटल साझेदार में सुरक्षा की कमी हैरानी भरी है. उम्मीद है कि वे भी संज्ञान लेंगे.’

