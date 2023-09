एशिया कप का खिताब जीतने के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने कोलंबो से देर रात में फ्लाइट पकड़ी और तड़के सुबह मुंबई पहुंच गए जहां वह फोटोग्राफर के कैमरों में कैद हो गए. मुंबई पहुंचने वाले खिलाड़ियों में कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पंड्या, इशान किशन और श्रेयस अय्यर रहे. न्यूज एजेंसी एएनआई ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें टीम इंडिया के ये खिलाड़ी मुंबई के कलीना एयरपोर्ट से निकल रहे हैं और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर घर के लिए रवाना होते नजर आ रहे हैं.

#WATCH | Team India arrives at Mumbai’s Kalina Airport after winning the #AsiaCup2023 finals against Sri Lanka.

India beat Sri Lanka in Asia Cup final by 10 wickets pic.twitter.com/xU0Au8JM3T

— ANI (@ANI) September 17, 2023