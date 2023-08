VIDEO: एशिया कप 2023 के लिए टीम इंडिया पहुंची श्रीलंका, PAK के खिलाफ पहला मुकाबला

Hindi Cricket Hindi

Team India arrives in Sri Lanka for Asia Cup 2023: भारतीय टीम बंगलुरु से फ्लाइट से करीब डेढ़ घंटे का सफर करके कोलंबो पहुंची. कोलंबो से करीब चार घंटे का सफर करने के बाद टीम कैंडी पहुंचने वाली है.

नई दिल्ली: रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया एशिया कप 2023 (Asia Cup 2023) में भाग लेने के लिए बुधवार दोपहर को श्रीलंका पहुंच गई. भारतीय टीम बंगलुरु से फ्लाइट से करीब डेढ़ घंटे का सफर करके कोलंबो पहुंची. कोलंबो से करीब चार घंटे का सफर करने के बाद टीम कैंडी पहुंचने वाली है. भारतीय टीम को टूर्नामेंट में अपना पहला मैच शनिवार को चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान (IND vs PAK) के खिलाफ खेलना है.

एशिया कप 2023 कवर करने श्रीलंका गए विपुल कश्यप नामक एक पत्रकार ने अपने ट्विटर हैंडल पर टीम इंडिया के कोलंबो पहुंचने का वीडियो पोस्ट किया है. वीडियो में भारतीय टीम के खिलाड़ी कोलंबो एयरपोर्ट से बाहर आती हुई नजर आ रही है. इसमें कप्तान रोहित शर्मा के अलावा विराट कोहली, मोहम्मद शमी, रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह सहित बाकि खिलाड़ी भी नजर आ रहे हैं.

हालांकि विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल राहुल भारतीय टीम के साथ श्रीलंका नहीं गए हैं. ऐसा माना जा रहा है कि राहुल अभी एनसीए में ही रहकर ही अपनी फिटनेस हासिल करेंगे. राहुल चोट के कारण एशिया कप 2023 के पहले दो मैचों से बाहर हो चुके हैं. इसका मतलब है कि वह पाकिस्तान और नेपाल के खिलाफ मुकाबले में नहीं खेल पाएंगे.

राहुल को लेकर मुख्य कोच राहुल द्रविड ने टीम की रवानगी से एक दिन पहले ही कहा था कि केएल ने हमारे साथ एक अच्छा सप्ताह बिताया है, वह अच्छा खेल रहे हैं और वास्तव में प्रगति कर रहे हैं. हालांकि पहले दो मैचों के लिए वह उपलब्ध नहीं रहेंगे.

2 सितंबर को होगी भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत

भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2023 में अपना पहला मुकाबला 2 सितंबर को चिर-प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका के कैंडी में खेलेगी. भारत को इसके बाद अपना दूसरा मुकाबला नेपाल के खिलाफ 4 सितंबर को खेलना है. भारत, पाकिस्तान और नेपाल की टीम एक ही ग्रुप-ए में हैं. ग्रुप-बी में श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें शामिल हैं.

एशिया कप 2023 के लिए भारतीय स्क्वॉड: रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, विराट कोहली, अक्षर पटेल, हार्दिक पंड्या, रविंद्र जडेजा, ईशान किशन (विकेट कीपर), केएल राहुल (विकेट कीपर), जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, शार्दुल ठाकुर.

भारत का रहा है दबदबा

एशिया कप के इतिहास में टीम इंडिया का दबदबा रहा है. टूर्नामेंट के इतिहास में अब तक 15 सीजन खेले जा चुके हैं. इसमें से भारतीय टीम ने सबसे ज्यादा 7 बार (1984, 1988, 1990–91, 1995, 2010, 2016, 2018) खिताब जीते हैं. वहीं, श्रीलंका ने छह (1986, 1997, 2004, 2008.2014, 2022) खिताब अपने नाम किया है. पाकिस्तान की टीम दो बार (2000, 2012) में चैंपियन रह चुकी है.

एशिया कप 2023 का शेड्यूल

30 अगस्त: पाकिस्तान vs नेपाल- मुल्तान

31 अगस्त: बांग्लादेश vs श्रीलंका- कैंडी

2 सितंबर: भारत vs पाकिस्तान- कैंडी

3 सितंबर: बांग्लादेश vs अफगानिस्तान- लाहौर

4 सितंबर: भारत vs नेपाल- कैंडी

5 सितंबर: श्रीलंका vs अफगानिस्तान- लाहौर

सुपर-4 स्टेज का शेड्यूल

6 सितंबर: A1 Vs B2 – लाहौर

9 सितंबर: B1 vs B2 – कोलंबो

10 सितंबर: A1 vs A2 – कोलंबो

12 सितंबर: A2 vs B1 – कोलंबो

14 सितंबर: A1 vs B1 – कोलंबो

15 सितंबर: A2 vs B2 – कोलंबो

17 सितंबर: फाइनल – कोलंबो.

