IND vs WI: भारत ने 'बैजबॉल' को पीछे छोड़ रचा इतिहास, टेस्ट क्रिकेट के 146 साल में पहली बार हुआ ऐसा

India vs West Indies 2nd test: टीम इंडिया ने अपनी दूसरी पारी में 7.54 के रन रेट से 2 विकेट पर 181 रन बना डाले और फिर अपनी पारी घोषित कर दी. इसके साथ ही भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है.

Rohit Sharma, India vs West Indies 2nd test

भारतीय क्रिकेट टीम पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले जा रहे दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना शिकंजा कस लिया है. भारतीय टीम ने खेल के चौथे दिन पहले सेशन में वेस्टइंडीज को पहली पारी में 255 रन पर ढेर कर दिया. मोहम्मद सिराज ने पांच विकेट लिए. पहली पारी में 183 रन की बढ़त के बाद टीम इंडिया ने दूसरी पारी में बैजबॉल अंदाज में अपनी पारी की शुरुआत की.

टीम इंडिया ने अपनी दूसरी पारी में 7.54 के रन रेट से 2 विकेट पर 181 रन बना डाले और फिर अपनी पारी घोषित कर दी. इसके साथ ही भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. भारत ने इंग्लैंड के बैजबॉल को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में हाईएस्ट रन रेट का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

टेस्ट क्रिकेट के 146 साल में पहली बार हुआ ऐसा

टेस्ट क्रिकेट के 146 सालों के इतिहास में कोई भी टीम इतने स्ट्राइक रेट के साथ रन नहीं बना पाई थी. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के नाम यह रिकॉर्ड था, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 7. 53 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे. ऑस्ट्रेलिया ने 2017 में सिडनी में खेले गए टेस्ट मैच में 7.53 के स्ट्राइक रेट से दो विकेट पर 241 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी थी.

टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन

भारतीय क्रिकेट टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया. रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और ईशान किशन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर भारत ने 12.2 ओवर में 100 रन बनाए. इसी के साथ भारत ने श्रीलंका का 22 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया. श्रीलंका ने 2001 में बांग्लादेश के खिलाफ 13.2 ओवर में 100 रन बनाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था.

बैजबॉल अंदाज में टीम इंडिया की तूफानी बल्लेबाजी

टी-20 की तरह टेस्ट में आक्रामक शॉट्स खेलकर रन बनाने को बैजबॉल गेम कहा जाता है. भारतीय टीम दूसरी पारी में इसी अंदाज में बैटिंग करती नजर आई. रोहित शर्मा 44 गेंद में 57 रन (पांच चौका, तीन छक्का) की पारी खेलकर आउट हुए. रोहित का विकेट गेब्रियल के नाम रहा, गेब्रियल की गेंद पर अल्जारी जोसेफ ने उनका कैच लपका, वहीं यशस्वी जायसवाल ने 30 गेंद में 38 रन बनाए. अपनी पारी में उन्होंने चार चौका और एक छक्का लगाया. जायसवाल वारिकन का शिकार बने.

टेस्ट क्रिकेट में किसी भी टीम द्वारा सबसे तेज़ (ओवर में) पहले 100 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड

12.2 – भारत vs वेस्टइंडीज 2023

13.2 – श्रीलंका vs बांग्लादेश, 2001

13.3 – इंग्लैंड vs साउथ अफ़्रीका, 1994

13.4 – बांग्लादेश vs वेस्टइंडीज़, 2012

13.4 – इंग्लैंड vs पाकिस्तान, 2022

