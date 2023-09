एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम करने के बाद टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के रुप में कठिन चुनौती का सामना करना है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 21 सितंबर से 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज होगा जिसके लिए मेजबान टीम का ऐलान आज यानी 18 सितंबर को होगा. कप्तान रोहित शर्मा और चीफ सिलेक्टर अजीत अगर एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम का ऐलान करेंगे.

इस बीच खबर आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज में रोहित शर्मा समेत कई सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है क्योंकि अगले महीने से वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है. इनसाइड स्पोर्ट्स ने अपनी एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तान रोहित शर्मा के अलावा विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जा सकता है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में टीम की कमान संभालता है.

चोटिल अक्षर पटेल का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले दो वनडे में खेलना मुश्किल है जबकि श्रेयस अय्यर 99 फीसदी फिट हैं. अक्षर को बांग्लादेश के खिलाफ सुपर फोर मैच में चोट लगी थी. वह एशिया कप से बाहर हो गए जिनकी जगह वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया.

गौरतलब है कि वर्ल्ड कप 2023 से पहले भारत की ये आखिरी सीरीज है. इस सीरीज में टीम इंडिया जीत के साथ वर्ल्ड कप में धमाकेदार एंट्री मारना चाहेगी क्योंकि वहां भी उसका पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से ही होना है. वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया अपनी टीम का ऐलान पहले ही कर चुकी है.

