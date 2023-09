एशिया कप 2023 में सोमवार को भारत ने नेपाल को डकबर्थ लुईस नियम से 10 विकेट से हरा दिया. नेपाल की टीम पहले बल्लेबाजी करते हु्ए 230 रन पर ढेर हो गई. भारतीय टीम को बारिश की वजह से 23 ओवर में 145 रन का संशोधित लक्ष्य मिला, जिसे भारतीय टीम ने रोहित शर्मा और शुभमन गिल के अर्धशतक से 20.1 ओवर में लक्ष्य को हासिल कर लिया. नेपाल की टीम ने इस मैच में शानदार खेल का प्रदर्शन किया, टीम इंडिया ने इस जीत के बाद नेपाल के खिलाड़ियों को सम्मानित किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

क्रिकेट नेपाल ट्विटर अकाउंट से सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें भारतीय खिलाड़ी नेपाली खिलाड़ियों से ड्रेसिंग रूप में हाथ मिलाते और मेडल भी पहनाते हुए दिख रहे हैं. नेपाल के कोच मोंटी खिलाड़ियों का परिचय करा रहे हैं, जिसके बाद भारतीय खिलाड़ी हार्दिक पांड्या, विराट कोहली और कोच राहुल ने इन खिलाड़ियों को सम्मानित किया. नेपाल के प्लेयर्स सोमपाल कामी को हार्दिक पांड्या ने सम्मानित किया, सोमपाल कामी ने भारत के खिलाफ 48 रन बनाए थे. वहीं आसिफ शेख को कोहली ने मेडल पहनाया. आसिफ शेख के पसंदीदा खिलाड़ी विराट कोहली है. कोहली से मेडल लेकर आसिफ शेख काफी खुश नजर आए. भारत के खिलाफ मैच में आसिफ शेख ने अर्धशतकीय पारी खेली थी.

यहां देखें वीडियो