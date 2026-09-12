EnglishHindi

टीम इंडिया पर छाई 80s वाली वाइब, अपनी विंटेज फोटो देखकर हैरान रह गए खिलाड़ी, दिया ऐसा रिएक्शन

सोशल मीडिया पर इन दिनों 80s वाइब खूब ट्रेंड कर रही है. हर कोई खुद को विंटेज स्टाइल के लिहाज से देख रहा है. इसमें AI की मदद से 80 के दौर में अपने आप को दिखाए जाने का ट्रेंड चल रहा है.

Written by: Arun Kumar
Published: September 12, 2026, 2:02 PM IST
Team India Vintage
भारतीय टीम का विंटेज अवतार तो देखो @BCCI/x

सोशल मीडिया पर इन दिनों पुराने दौर में खुद को दिखाने के ट्रेंड खूब जोर पकड़े हुए है. क्या आम और क्या खास सभी लोग एआई की मदद से अपनी तस्वीरों को 80 के दशक वाले लुक में कन्वर्ट करा रहे हैं और उन्हें अपने-अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर कर रहे हैं, जहां इन तस्वीरों को खूब पसंद किया जा रहा है. भारतीय क्रिकेटर्स ने भी इस ट्रेंड को फॉलो किया और वे भी अपने 80 वाले लुक को देखकर हैरान रह गए.

दरअसल इन खिलाड़ियों को भी नहीं मालूम था कि उनकी तस्वीरों को विंटेज लुक में कन्वर्ट किया गया है. वे अफगानिस्तान के खिलाफ रविवार से शुरू हो रही टी20 सीरीज के फोटोशूट के लिए आए तो उनकी तस्वीरों के 80 वाले पोस्टर वहां रखे हुए थे. जब खिलाड़ियों ने अपनी या अपने साथी खिलाड़ियों की तस्वीरों को देखा तो वे भी हैरान रह गए.

और पढ़ें: अफगानिस्तान से टी20 सीरीज और एशियाड के लिए फिट हुए जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा बाहर

इन तस्वीरों को देखकर वे हैरान हो रहे थे या फिर अपने साथी खिलाड़ियों की तस्वीरों पर हैरानी जता रहे थे. इनमें वैभव सूर्यवंशी, अक्षर पटेल, कप्तान श्रेयस अय्यर, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, यहां तक की पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, तिलक वर्मा की तस्वीरें शामिल थीं. वैभव का लुक देखकर तो सभी खिलाड़ी हैरान रह गए. वैभव ने भी इस तस्वीर को देखा तो वह भी शर्माते दिखाई दिए. अक्षर पटेल भी शर्माते दिखाई दिए, जबकि ईशान किशन ने अपने ही अंदाज में नाचते गाते हुए अपनी तस्वीर का पोस्टर दिखाया. शिवम दुबे भी इस झलक में दिखाई दिए.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने खिलाड़ियों के इस रिएक्शन का वीडियो अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर शेयर किया है. 2 मिनट 40 सेकंड के इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है. करीब एक से डेढ़ घंटे में ही इस वीडियो को एक लाख के करीब लोग देख चुके हैं.

भारत और अफगानिस्तान सीरीज की बात करें तो रविवार (13 सितंबर) से शुरू हो रही इस सीरीज के सभी तीनों मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे. अफगानिस्तान इस सीरीज का मेजबान है और सीरीज का दूसरा मैच 15 सितंबर (मंगलवार) और तीसरा मैच 17 सितंबर (गुरुवार) को खेला जाएगा.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.