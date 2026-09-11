महिला एशिया कप फाइनल में टीम इंडिया- दीप्ति शर्मा बोलीं- फील्डिंग मसला नहीं, हम तैयार हैं

महिला एशिया कप में पहुंची भारतीय टीम ने अभी तक अपने सभी मैच जीते हैं लेकिन उसकी फील्डिंग पर सवाल खड़े हुए हैं. टीम विरोधी टीम के बल्लेबाजों को लगातार मौका दे रही है.

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दीप्ति शर्मा @BCCI/Instagram

भारतीय टीम ने महिला एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है. उसने गुरुवार को बांग्लादेश को 40 रनों से हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में एंट्री कर ली. भारत ने बांग्लादेश के सामने 150 रनों का लक्ष्य रखा था लेकिन विपक्षी टीम सिर्फ 109 रन ही बना पाई. इस मैच में भी टीम ने फील्डिंग में कई गलतियां कीं, उसने 4 मौके गंवाए. इसके अलावा टीम ने पूरे टूर्नामेंट में फील्डिंग को लेकर गलतियां की हैं. हालांकि टीम की सीनियर ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने इन चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि कैच छूटना खेल का हिस्सा है और हम फाइनल में हर विभाग में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

भारत ने इस टूर्नामेंट में अभी तक अजेय बना हुआ है और अब वह खिताब से एक जीत दूर है. दीप्ति ने भारत की सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ 40 रन की जीत के बाद कहा, ‘क्षेत्ररक्षण में एक टीम के तौर पर हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. हम अभ्यास के दौरान भी क्षेत्ररक्षण पर काफी ध्यान दे रहे हैं.’

उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि कभी-कभी ऐसा होता है, लेकिन हम फाइनल में तीनों विभागों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.’ फाइनल में भारत का सामना अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान या मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा. ये दोनों टीमें शुक्रवार की शाम दूसरे सेमीफाइनल में एक-दूसरे से भिड़ने उतरेंगी.

दीप्ति ने कहा कि टीम इन दोनों टीमों के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल को देखने के बाद अपनी रणनीति बनाएगी. उन्होंने कहा, ‘इस मैच के बाद हम कल बैठक करेंगे. इससे हमें फाइनल के लिए रणनीति बनाने में और अधिक मदद मिलेगी.’ दीप्ति ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए छह गेंदों में 13 रन बनाए और फिर गेंदबाजी करते हुए 36 रन देकर 3 विकेट लिए.

उन्होंने कहा, ‘जब भी मुझे बल्लेबाजी का मौका मिलता है. मुझे हमेशा भरोसा रहता है कि मैं बल्लेबाजी में भी योगदान दे सकती हूं. मैं हमेशा टीम के लिए एक ऑलराउंडर के तौर पर योगदान देना चाहती हूं.’

(एजेंसी: आईएएनएस)