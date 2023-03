IND vs AUS: सीरीज भी हारा भारत और वनडे रैंकिंग में भी नुकसान, गंवाया नंबर 1 का ताज

बुधवार को तीसरा और आखिरी वनडे हारी टीम इंडिया को यहां सिर्फ वनडे सीरीज हारने का नुकसान नहीं हुआ है बल्कि उसे आईसीसी वनडे रैकिंग में भी नुकसान उठाना पड़ा है. वह अब नंबर एक का ताज खो चुकी है और ऑस्ट्रेलिया यहां भी नंबर 1 बन गया है. चेन्नई के एमए चिदंबर स्टेडियम में टीम इंडिया को यहां 21 रन से हार का सामना करना पड़ा और वह 1-2 से यह सीरीज हार गया. ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 270 रनों की चुनौती रखी थी.

इस सीरीज के बाद आईसीसी ने अपनी वनडे रैकिंग को अपडेट किया है और अब भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के 113-113 अंक हैं. लेकिन इसके बावजूद भारत यहां दूसरे पायदान पर खिसक गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 बन गया है. ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि भारत के ये 113 अंक 47 वनडे मैच खेलकर बने हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने इतने ही अंक सिर्फ 35 मैच खेलकर बनाए हैं.

A big day for Australia as they registered a thrilling series victory over India and claimed the mantle as the No.1 ranked ODI team 💥 Details 👇 https://t.co/NcoW7RDnBI — ICC (@ICC) March 22, 2023

वनडे रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के नंबर 1 बनने की खबर को साझा करते हुए आईसीसी ने लिखा, ‘ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा दिन है. उन्होंने भारत पर शानदार सीरीज जीत दर्ज की है और दुनिया की नंबर 1 वनडे टीम बन गई है.’