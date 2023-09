ODI World Cup 2023 में यह जर्सी पहनकर खेलेगी Team India, सामने आया VIDEO

नई दिल्ली. भारतीय टीम के किट स्पॉन्सर एडीडास ने टीम इंडिया (Team India) की वर्ल्ड कप जर्सी को आज लॉन्च कर दिया है. मैन इन ब्ल्यू की इस जर्सी पर तिरंगे की तीन पट्टियां रखी गई हैं, जो खिलाड़ियों के दोनों कंधों पर दिखाई देंगी. इसके साथ ही एडिडास ने अपने तीसरे वनडे वर्ल्ड कप खिताब का इंतजार कर रही टीम इंडिया के लिए एक खास थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया है. भारतीय खिलाड़ी इस नई जर्सी को पहने हुए इस सॉन्ग को गुनगुना रहे हैं.

इस बार वनडे वर्ल्ड कप भारत में ही आयोजित हो रहा है. 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस वर्ल्ड कप में अब करीब दो सप्ताह का ही समय बचा है. इस टूर्नामेंट में भारत 8 अक्टूबर को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा.

1983 ignited the spark.

2011 brought in glory.

2023 marks the beginning of #3KaDream. pic.twitter.com/1eA0mRiosV

