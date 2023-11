IND vs NED मैच से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने मनाई दीवाली, देखें वीडियो

वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया धमाकेदार प्रदर्शन कर रही है और अब उसे अपने आखिरी लीग स्टेज मैच में नीदरलैंड से भिड़ना है. इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया के सारे खिलाड़ी अपने परिवार के साथ एक छत के नीचे इकट्ठा हुए और एक-दूसरे के साथ दीवाली सेलिब्रेट की. इस सेलिब्रेशन का वीडियो बीसीसीआई ने एक्स पर शेयर किया है.

We are #TeamIndia 🇮🇳 and we wish you and your loved ones a very Happy Diwali 🪔 pic.twitter.com/5oreVRDLAX

— BCCI (@BCCI) November 12, 2023