SA vs AUS सेमीफाइनल से भारत को मिलेंगे ये सात सबक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये गलतियां दोहराने से बचे टीम इंडिया

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की अगुवाई में भारतीय टीम ने विश्व कप 2023 में एक भी मैच हारे बिना फाइनल में जगह बना ली है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले फाइनल मुकाबले में भारत का सामना पैट कमिंस (Pat Cummins) की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलिया टीम से होगा, जिसने गुरुवार को हुए सेमीफाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराया. टीम इंडिया ने बुधवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ 70 रनों से शानदार जीत हासिल कर फाइनल में जगह पक्की की.

सेमीफाइनल मुकाबले में भारत के लिए विराट कोहली (Virat Kohli) और श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने शतकीय पारियां खेली, वहीं शुभमन गिल (Shubman Gill) ने क्रैम्स से संघर्ष करते हुए 66 गेंदो पर 80 रन की पारी खेली. जिसके बाद गेंदबाजी में भारत के पेसर मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) ने सात विकेट लेकर इतिहास रचा. इस बात मे कोई दोराय नहीं है कि टीम इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है. सभी खिलाड़ी अपनी-अपनी भूमिकाएं अच्छे से निभा रहे हैं यानि कि ये टीम किसी एक खिलाड़ी पर जरूरत से ज्यादा निर्भर नहीं है. लेकिन भारतीय टीम विश्व कप फाइनल से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में हुई कुछ गलतियों से सबक लेना चाहेगी.

A shot at #CWC23 glory pic.twitter.com/8Iy5I48dEp

1) खराब फील्डिंग: वैसे तो पूरे विश्व कप में टीम इंडिया की फील्डिंग शानदार रही है. भारत के फील्डिंग कोच टी दिलीप ने खिलाड़ियों के साथ मिलकर बेहतरीन काम किया है. साथ ही खिलाड़ियों को हर मैच में पहले से बेहतर फील्डिंग करने को प्रेरित करने के लिए हर मैच के सर्वश्रेष्ठ फील्डर को मेडल देने की परंपरा शुरू की. हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में टीम इंडिया की फील्डिंग थोड़ी ढीली लगी. मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों से कई गलतियां हुईं लेकिन मोहम्मद शमी का केन विलियमसन का कैच छोड़ा एक ऐसी गलती थी जिसने भारतीय टीम को कुछ देर के लिए बैकफुट पर भेज दिया था.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में ऐसी कोई गलती भारत को काफी भारी पड़ सकती है. उन्हें अफगानिस्तान टीम के ग्लेन मैक्सवेल का कैच छोड़ने से बड़ा सबक लेना होगा. साथ ही भारतीय टीम दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की दक्षिण अफ्रीका टीम की गलतियों से भी सबक लेना होगा.

2) हर गेंद पर आक्रामकता जरूरी: न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में भारतीय गेंदबाजों ने काफी लूस बॉल्स डाली और अतिरिक्त रन लुटाए. भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चार बाय, पांच लेग बाय, एक नो बॉल और 19 वाइड गेंदो के साथ 29 एक्स्ट्रा रन दिए. फाइनल मुकाबले में इस तरह की लापरवाही महंगी साबित होगी. भारतीय टीम के फाइनल जीतने के लिए गेंदबाजों को हर गेंद सही लेंथ पर, सही एरिया में डालनी होगी.

Getting ready for the ultimate battle #CWC23 #INDvAUS pic.twitter.com/tU0PjMhLrb

— ICC (@ICC) November 17, 2023