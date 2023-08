Hindi Cricket Hindi

Team India To Announce Their Odi World Cup 2023 Squad On September 3 Says Report Rohit Sharma Could Be His Last Icc Tournament

ODI World Cup 2023 के लिए इस दिन होगा टीम इंडिया का ऐलान, रोहित शर्मा का हो सकता आखिरी वर्ल्ड कप

Team India ODI World Cup 2023 Squad: वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए इसी सप्ताह भारतीय टीम का चयन किया जाएगा. कप्तान रोहित शर्मा का यह आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है.

Rohit Sharma Ind v Ban, Asia Cup final

मुंबई: रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया कल यानी के बुधवार से शुरू हो रहे एशिया कप 2023 के लिए जमकर अपनी तैयारी कर रही है. इस टूर्नामेंट के लिए जिस भारतीय टीम का चयन किया गया है, लगभग वही टीम आगामी वर्ल्ड कप 2023 (ODI World Cup 2023 Squad) का भी हिस्सा रहने वाली हैं. लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है. इस बीच ऐसी खबरें आ रही है कि वनडे वर्ल्ड कप के लिए इसी सप्ताह भारतीय टीम का चयन किया जाएगा.

Trending Now

एशिया कप 2023 में भारत को अपना पहला मुकाबल दो सितंबर को कैंडी में पाकिस्तान (IND vs PAK) के खिलाफ खेलना है और मीडिया रिपोर्ट की मानें तो इसी दिन या फिर इससे अगले दिन वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का चयन हो सकता है. एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आईसीसी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए तीन सितंबर को टीम इंडिया का ऐलान किया जाएगा.

सूर्यकुमार ने ODI को लेकर किया बड़ा दावा, कहा- एशिया कप में मिल जाएगा जवाब

रोहित का हो सकता आखिरी वर्ल्ड कप

भारत के 36 वर्षीय कप्तान के कंधों पर एक अरब से अधिक लोगों की उम्मीदों का बोझ है और उन्हें पता है कि पांच अक्टूबर को अहमदाबाद में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले के साथ शुरू हो रहे वनडे वर्ल्ड कप में में क्या दांव पर लगा है. रोहित ने संकेत दिए हैं कि वनडे वर्ल्ड कप 2023 उनका आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है.

बेंगलुरू में एशिया कप के शिविर से जुड़ने से पहले रोहित ने पीटीआई को दिए विशेष साक्षात्कार में कहा, ” मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है कि मैं खुद को सहज रखूं और उन बाहरी तत्वों के बारे में चिंता नहीं करूं जो सकारात्मक या नकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं. मैं उस चरण में जाना चाहता हूं जिसमें मैं 2019 विश्व कप से पहले था.”

2011 WC टीम में न चुने जाने पर टूट गए थे रोहित, युवी को लेकर किया खुलासा

रोहित ने कहा, ” ध्यान इस पर रहेगा कि अगले दो महीनों मैं अपने और टीम के लिए अपने लक्ष्यों को कैसे हासिल कर सकता हूं. कोई व्यक्ति एक या दो महीने में बदल नहीं सकता. मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जो यह सोचता हो कि मैं अपने पीछे किस तरह की विरासत छोड़ूंगा. मेरी विरासत लोगों के मूल्यांकन और चर्चा के लिए होगी. मेरे कहने के लिए नहीं.”

रोहित ने 30 वनडे, 10 टेस्ट और चार टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक की मदद से 17000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय रन बनाए हैं. उन्होंने कहा, ” मैं संख्या में अधिक विश्वास नहीं रखता. आपको खुश रहना चाहिए और आने वाले समय का लुत्फ उठाना चाहिए. इस तरह के लम्हें में रहने का प्रयास करो. मैं इस बारे में सोच रहा कि मुझे किस चीज से खुशी मिलेगी.”

हालांकि भारतीय टीम का ध्यान फिलहाल एशिया कप पर है इसके लिए वे जोरों-शोरों से प्रैक्टिस कर रही है. भारत ने आखिरी बार 2018 में यह टूर्नामेंट जीता था और इस साल के संस्करण में अच्छा प्रदर्शन मेन इन ब्लू के लिए माहौल तैयार करेगा.

इस टूर्नामेंट के लिए केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की भारतीय टीम में वापसी हुई है. हालांकि राहुल अभी भी चोटिल हैं और पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में उनका खेलना तय नहीं लग रहा है. लेकिन उम्मीद की जा रही है कि उन्हें दूसरे मैच में वापसी करने का मौका मिलेगा.

एशिया कप 2023 उद्घाटन के लिए पाकिस्तान जाएंगे BCCI अध्यक्ष रोजर बिन्नी, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला

एशिया कप 2023 इस बार 30 अगस्त से शुरू होने जा रहा है. टूर्नामेंट का पहला मैच सह-मेजबान पाकिस्तान और नेपाल के बीच मुल्तान में खेला जाएगा. एशिया कप 2023 उद्घाटन मुकाबले में शामिल होने के लिए BCCI अध्यक्ष रोजर बिन्नी (Roger Binny) और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला (Rajeev Shukla) पाकिस्तान जाएंगे.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने कुछ दिन पहले ही बीसीसीआई के सभी प्रमुख पदाधिकारियों को निमंत्रण दिया था और यह समझा जाता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उन्हें दिए गए निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए भारतीय बोर्ड की मंजूरी मिल गई है. रोजर बिन्नी और राजीव शुक्ला उद्घाटन मुकाबले में शामिल होंगे. वे दोनों 4 सितंबर को वाघा बॉर्डर के जरिए लाहौर पहुंचेंगे और वे 07 सितंबर तक पाकिस्तान में ही रहेंगे.

Asia Cup 2023 के लिए सौरव गांगुली ने चुनी भारत की प्लेइंग XI

भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने से मना करने के बाद पीसीबी को एसीसी के सामने एक हाइब्रिड मॉडल पेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा जहां एशिया कप पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जाएगा. जहां पाकिस्तान चार मैचों की मेजबानी करेगा, वहीं बाकी श्रीलंका में खेले जाएंगे.

2 सितंबर को होगी भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत

भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2023 में अपना पहला मुकाबला 2 सितंबर को चिर-प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका के कैंडी में खेलेगी. भारत को इसके बाद अपना दूसरा मुकाबला नेपाल के खिलाफ 4 सितंबर को खेलना है. भारत, पाकिस्तान और नेपाल की टीम एक ही ग्रुप-ए में हैं. ग्रुप-बी में श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें शामिल हैं.

एशिया कप 2023 के लिए भारतीय स्क्वॉड: रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, विराट कोहली, अक्षर पटेल, हार्दिक पंड्या, रविंद्र जडेजा, ईशान किशन (विकेट कीपर), केएल राहुल (विकेट कीपर), जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, शार्दुल ठाकुर.

भारत का रहा है दबदबा

एशिया कप के इतिहास में टीम इंडिया का दबदबा रहा है. टूर्नामेंट के इतिहास में अब तक 15 सीजन खेले जा चुके हैं. इसमें से भारतीय टीम ने सबसे ज्यादा 7 बार (1984, 1988, 1990–91, 1995, 2010, 2016, 2018) खिताब जीते हैं. वहीं, श्रीलंका ने छह (1986, 1997, 2004, 2008.2014, 2022) खिताब अपने नाम किया है. पाकिस्तान की टीम दो बार (2000, 2012) में चैंपियन रह चुकी है.

एशिया कप 2023 का शेड्यूल

30 अगस्त: पाकिस्तान vs नेपाल- मुल्तान

31 अगस्त: बांग्लादेश vs श्रीलंका- कैंडी

2 सितंबर: भारत vs पाकिस्तान- कैंडी

3 सितंबर: बांग्लादेश vs अफगानिस्तान- लाहौर

4 सितंबर: भारत vs नेपाल- कैंडी

5 सितंबर: श्रीलंका vs अफगानिस्तान- लाहौर

सुपर-4 स्टेज का शेड्यूल

6 सितंबर: A1 Vs B2 – लाहौर

9 सितंबर: B1 vs B2 – कोलंबो

10 सितंबर: A1 vs A2 – कोलंबो

12 सितंबर: A2 vs B1 – कोलंबो

14 सितंबर: A1 vs B1 – कोलंबो

15 सितंबर: A2 vs B2 – कोलंबो

17 सितंबर: फाइनल – कोलंबो.

RECOMMENDED STORIES