Team India’s SWOT Analysis: World Cup 2023 से पहले टीम इंडिया को मिल गए सारे जवाब, खत्म होगा ICC ट्रॉफी का सूखा?

भारतीय क्रिकेट टीम आगामी वनडे विश्व कप 2023 को जीतने की सबसे बड़ी दावेदार है. मेजबान होने की वजह से रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की कप्तानी वाली टीम को बाकी प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले परिस्थितियों से ज्यादा फायदा मिलेगा लेकिन भारतीय टीम के 2013 के बाद से कोई आईसीसी ट्रॉफी ना जीतने का रिकॉर्ड भी खिलाड़ियों के जहन में रहेगा.

भारतीय टीम को आखिरी आईसीसी ट्रॉफी 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में मिली जब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम ने फाइनल मैच में इंग्लैंड को हराया था. हालांकि रोहित शर्मा की टीम विश्व की नंबर 1 टीम के रूप में विश्व कप में हिस्सा लेगी जो टीम के लिए एक बड़ा सकारात्मक पक्ष है.

हालांकि उससे भी बड़ी पॉजिटिव बात है विश्व कप से पहले चोटिल खिलाड़ियों- जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah), श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) और केएल राहुल (KL Rahul) का फॉर्म में लौटना. तीनों ही खिलाड़ियों ने एशिया कप और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया. जिससे विश्व कप से पहले उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, वहीं कप्तान रोहित और कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) की चिंता भी खत्म हुई है.

हालांकि टीम इंडिया अपने स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत को विश्व कप के दौरान मिस करेगी लेकिन शुभमन गिल, ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव जैसे बल्लेबाज उस कमी को पूरा करने की काबिलियत रखते हैं.

टीम इंडिया की ताकत: भारतीय क्रिकेट के शुरुआत से ही बल्लेबाज टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत रहे हैं और आज भी यही सच है. विश्व कप के लिए भारतीय बल्लेबाजी क्रम में कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों के साथ गिल, किशन, अय्यर, राहुल के साथ सूर्यकुमार जैसे युवा बल्लेबाज हैं. साथ ही बल्लेबाजी को गहराई देने के लिए हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर जैसे शानदार ऑलराउंडर हैं.

