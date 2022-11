ICC Team of The Tournament: आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2022 टूर्नामेंट अब खत्म हो गया है. इंग्लैंड की टीम ने मेलबर्न में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान की टीम को धूल चटाकर दूसरी बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है. टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी के आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 की बेस्ट टीम का चयन किया है.

आईसीसी ने टीम ऑफ द टूर्नामेंट (ICC Team of The Tournament) की इस लिस्ट में कुल 12 खिलाड़ियों को शामिल किया है. इनमें इंग्लैंड के 4 और पाकिस्तान के दो खिलाड़ियों को जगह मिली है जबकि न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के 1-1 खिलाड़ियों को टीम में चुना गया है. इसके अलावा 12th मैन समेत कुल 3 खिलाड़ी भारत से चुने गए हैं.

आईसीसी की इस टीम में जोस बटलर और एलेक्स हेल्स को बतौर ओपनर चुना गया है. बटलर को इस टीम के कप्तान बनाया गया हैं. ICC की टीम ऑफ द टूर्नामेंट में विराट कोहली काे तीसरे नंबर पर रखा गया है. उन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं और 6 पारियों में 4 अर्धशतक लगाए हैं. चौथे नंबर पर सूर्यकुमार यादव को जगह मिली है.

न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स का नाम पांचवे नंबर पर है, जिन्होंने एक शतक सहित कुल 201 रन बनाए हैं. छठे, सातवें और आठवें नंबर पर ऑलराउंडर को टीम में शामिल किया गया है. जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा को छठे नंबर पर रखा गया है. सातवें नंबर पर पाकिस्तान के शादाब खान और आठवें नंबर पर इंग्लैंड के सैम करन को जगह दी गई है. करन ने फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त खेल दिखाया. करन को प्लेयर ऑफ द मैच के साथ-साथ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी दिया गया.