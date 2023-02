IND vs NZ- तकनीकी और रणनीतिक तौर पर मेरी यह पारी परफेक्शन के करीब थी: शुभमन गिल

युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल (Shubman Gill) ने कहा कि उनकी 63 गेंदों में नाबाद 126 रन की पारी ‘रणनीतिक और तकनीकी रूप से’ एक लगभग पूर्ण बल्लेबाजी के करीब थी. गिल की इस पारी के दम पर भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में 168 रन के विशाल अंतर से शिकस्त देकर तीन मैचों की सीरीज को 2-1 से जीता.

गिल ने खेल के सबसे छोटे अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में अपने पहले शतक के दौरान 12 चौके और सात छक्के लगाए. भारत ने इस मैच में चार विकेट पर 234 रन बनाने के बाद न्यूजीलैंड को 12.1 ओवर में 66 रन पर आउट कर दिया.

गिल ने बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) की वेबसाइट पर जारी कप्तान हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) के साथ बातचीत के वीडियो में कहा, ‘मैं जिस तरह से बल्लेबाजी करता हूं उसके लिए मानसिक स्पष्टता की जरूरत होती है. और आप ने खासकर आज मुझे उस तरह की आजादी दी. आप ने कहा था, ‘जैसा मैं खेलता हूं वैसा ही खेलूं और कुछ अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं है.’ मुझे लगता है कि यह छोटी-छोटी चीजें काफी मदद करती है.