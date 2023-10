Hindi Cricket Hindi

Temba Bavuma Caught Sleeping During Captains Meet Ahead Of World Cup 2023 Memes Viral

Captains’ Meet के दौरान द. अफ्रीका के कप्तान Temba Bavuma नींद में खर्राटे लेते दिखे, फैंस ने Memes शेयर जमकर लिए मजे

Temba Bavuma Caught Sleeping During Captains’ Meet: बावुमा का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वह कैमरे के सामने ही खर्राटे लेते हुए दिख रहे हैं.

Temba Bavuma Sleeping During ICC WC Captain's Meet (Image: X)

अहमदाबाद: वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ODI World Cup 2023) का अब से कुछ ही घंटों में बिगुल बजने वाला है. गुरुवार से शुरू होने जा रहे इस वर्ल्ड कप 2023 के पहले मैच में पिछले वर्ल्ड कप फाइनल की दो टीमें- इंग्लैंड और न्यूजीलैंड (ENG vs NZ) आमने-सामने होंगी. टूर्नामेंट की पूर्वसंध्या पर बुधवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कैप्टन राउंड टेबल इवेंट (Captains’ Meet) का आयोजन किया गया, जिसमें सभी 10 टीमों के कप्तानों ने भाग लिया. इस दौरान एक ऐसा घटना घटित हुआ, जिसे देखकर अब हर किसी की हंसी छूट रही है.

कैप्टन मीट के दौरान साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) की मंच पर ही आंख लग गई और इस दौरान वह वहीं सोते हुए नजर आने लगे. बावुमा का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वह कैमरे के सामने ही खर्राटे लेते हुए दिख रहे हैं.

कैप्टन्स मीट लाइव (Captains Meet LIVE) के दौरान बीच में कुर्सी पर बैठे हुए थे और इस दौरान उन उन्हें नींद लग गई. यह लम्हा कैमरे में कैद हो गया और उनकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी. आपको बता दें कि हाल में भारत आने के बाद वापस अपने देश लौटे थे और वह मंगलवार को ही अपनी टीम से जुड़े हैं. इस दौरान काफी हवाई यात्रा के कारण शायद थकान के चलते मंच पर ही उनकी आंख लग गई और वो खर्राटे लेने लगे. बावुमा का फोटो वायरल होने के बाद फैंस अब जमकर मीम्स शेयर कर रहे हैं और मजे ले रहे हैं.

Temba Bavuma has just fallen asleep in the World Cup captain’s conference pic.twitter.com/GqQXZ3MenG — England’s Barmy Army 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🎺 (@TheBarmyArmy) October 4, 2023

अपने पहले मैच में श्रीलंका से भिड़ेगी साउथ अफ्रीका

साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम को वनडे वर्ल्ड कप 2023 टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला श्रीलंका (South Africa vs Sri Lanka) के खिलाफ 7 अक्टूबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेलना है. मौजूदा समय में टीम आईसीसी वनडे टीम रैंकिंग में चौथे नंबर पर मौजूद है.

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से प्रतिबंधित होने के कारण टीम 1975 से लेकर 1987 के वर्ल्ड कप तक क्रिकेट के इस महाकुंभ में भाग नहीं ले पाई. 1992 से लेकर 2019 तक 8 वर्ल्ड कप (ODI World Cup) टूर्नामेंट खेलने के बाद भी टीम कभी चैंपियन नहीं बन पाई. कई बार टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन कभी खराब किस्मत तो कभी अपनी खुद की गलतियों ने उस पर ‘चोकर्स’ का थप्पा लगा दिया.

वर्ल्ड कप 2023 के लिए साउथ अफ्रीका स्क्वॉड: तेम्बा बावुमा (कप्तान), गेराल्ड कोएट्ज़ी, क्विंटन डिकॉक, रीजा हेंड्रिक्स, मार्को जेनसन, हेनरिक क्लासेन, केशव महाराज, एडेन मार्कराम, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एंडिले फेहलुकवायो, कगिसो रबाडा, तबरेज शम्सी, रासी वैन डेरडुसेन, लिजाद विलियम्स.

वर्ल्ड कप 2023 में साउथ अफ्रीका का फुल शेड्यूल:

07 अक्टूबर: साउथ अफ्रीका vs श्रीलंका, नई दिल्ली

12 अक्टूबर: साउथ अफ्रीका vs ऑस्ट्रेलिया, लखनऊ

17 अक्टूबर: साउथ अफ्रीका vs नीदरलैंड्स, धर्मशाला

21 अक्टूबर: साउथ अफ्रीका vs इंग्लैंड, मुंबई

24 अक्टूबर: साउथ अफ्रीका vs बांग्लादेश, मुंबई

27 अक्टूबर: साउथ अफ्रीका vs पाकिस्तान, चेन्नई

01 नवंबर: साउथ अफ्रीका vs न्यूजीलैंड, पुणे

05 नवंबर: साउथ अफ्रीका vs भारत, कोलकाता

10 नवंबर: साउथ अफ्रीका vs अफगानिस्तान, अहमदाबाद.

