MS Dhoni IPL Retirement: क्या धोनी ने संन्यास का कर दिया ऐलान? मैच के बाद के ट्रेंड हुआ 'Thank You MS Dhoni'

महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को आईपीएल 2023 के एक अहम मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से हार का सामना करना पड़ा. मैच के बाद धोनी ने चेन्नई के दर्शकों का शुक्रिया अदा किया और वह मैदान के चक्कर लगाने लगे. इसके बाद यह पक्का माने जाने लगा कि धोनी अब इस सीजन के बाद IPL को अलविदा कह देंगे.

धोनी के मैदान के चक्कर लगाने के बाद यह तय हो गया कि माही ने चेन्नई के चेपॉक मैदान पर अपना आखिरी मुकाबला खेल लिया है. चेन्नई का इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में चेपॉक पर यह आखिरी मुकाबला था और इसी वजह से धोनी की यह काम उनकी रिटायरमेंट से जोड़कर देखा जा रहा है.

धोनी के मैदान के चक्कर लगाते ही सोशल मीडिया पर ‘थैंक यू धोनी’ ट्रेंड करने लगा. धोनी ने साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स के स्टार रिंकू सिंह और महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर को शर्ट पर ऑटोग्राफ भी दिया. इसके बाद उन्होंने उन्हें गले भी लगाया. धोनी ने टेनिस गेंद पर साइन कर वह भी दर्शकों की ओर उछाल दी. फैंस अब यह अंदाजा लगा रहे हैं कि यह धोनी का इस मैदान पर आखिरी मुकाबला था.

आईपीएल 2023 के बाद धोनी के आईपीएल से संन्यास को लेकर पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे. धोनी बार-बार यह चुके हैं कि वह क्रिकेट से संन्यास लेने से पहले एक बार चेन्नई में खेलना चाहते हैं लेकिन कोविड-19 के कारण पिछले कुछ सत्रों में उन्हें घरेलू मैदान पर खेलने का मौका नहीं मिला था.

हालांकि, आईपीएल 2023 के अपने होम एंड अवे प्रारूप में लौटने के साथ, धोनी की इच्छा पूरी हुई और यह लगभग तय हो गया कि धोनी आईपीएल 2024 का हिस्सा नहीं होंगे. धोनी की कप्तानी में सीएसके की टीम 4 बार आईपीएल खिताब जीत चुकी है और 9 बार प्लेऑफ में पहुंच चुकी है.