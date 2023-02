यह रोहित शर्मा की क्लास है, जिन्होंने मुश्किल विकेट पर शतक जड़ा: विक्रम राठौड़

भारत के बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर ने शुक्रवार को मजबूत ऑस्ट्रेलियाई आक्रमण के खिलाफ टर्निंग पिच पर शानदार शतक लगाने और टीम को शीर्ष पर पहुंचाने के लिए कप्तान रोहित शर्मा की जमकर तारीफ की है. रोहित ने नाथन लियोन और पैट कमिंस जैसे गेंदबाजों के शानदार आक्रमण के खिलाफ धीमी, टर्निंग पिच पर 345 मिनट तक बैटिंग की और 120 रन का बेहतरीन योगदान दिया.

रोहित के शतक, रवींद्र जडेजा और अक्षर पटेल के बीच 8वें विकेट के लिए 81 रन की साझेदारी ने भारत को बढ़त लेने में मदद की. दिन का खेल खत्म होने तक 321/7 तक पहुंचें और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 144 रन की पहली पारी की बढ़त हासिल की.

शुक्रवार को रोहित का शतक उनके पहले के कुछ प्रयासों से काफी अलग था, जब उन्होंने पारी की शुरूआत की थी- जैसे कि चेपॉक में पिच पर 161 या सितंबर 2021 में द ओवल में सीमिंग विकेट पर उनका शतक आया था.