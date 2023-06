The Ashes: दूसरे एशेज टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग XI घोषित, दिग्गज ऑलराउंडर बाहर

इंग्लैंड ने बुधवार से ऑस्ट्रलेया के खिलाफ लॉर्ड्स में शुरू होने वाले दूसरे एशेज टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट में इंग्लैंड को दो विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे चल रही है. दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड की नजरें बराबरी करने पर लगी होंगी.

लॉर्ड्स टेस्ट की प्लेइंग इलेवन से दिग्गज ऑलराउंडर मोईन अली की छु्ट्टी कर दी गई है. वॉर्सेस्टरशर के तेज गेंदबाज जोश टंग स्पिनर मोइन अली की जगह ली है. पहले टेस्ट में मोईन अली इंग्लिश टीम का हिस्सा थे जो ऑस्ट्रेलिया के हाथों 2 विकेट से हार गई थी.

जोश टंग ने 1 जून 2023 को आयरलैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में इंग्लैंड की ओर से टेस्ट डेब्यू किया था. इस मैच की पहली पारी में जोश कोई विकेट नहीं ले पाए थे लेकिन दूसरी पारी में 5 विकेट लेने का बड़ा कारनामा कर दिखाया था.

कंगारूओं ने पहला टेस्ट दो विकेट से जीता था

इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी रूट के शतक (118*) की बदौलत 393/8 के स्कोर पर घोषित की जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने ख्वाजा के शतक (141) के दम पर 386 रन का स्कोर बनाया. इसके बाद इंग्लैंड दूसरी पारी में 273 रन पर सिमट गया और ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 281 रनों का टारगेट मिला. ऑस्ट्रेलिया के लिए लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं था लेकिन अंत में कमिंस ने नाथन लॉयन के साथ मिलकर 2 विकेट शेष रहते हुए अपनी टीम को शानदार जीत दिला दी.