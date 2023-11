हम बकवास क्रिकेट खेल रहे हैं: बेन स्टोक्स ने माना विश्व कप 2023 में इंग्लैंड के लिए कुछ भी सही नहीं रहा

इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स (Ben Stokes) ने माना कि भारत में हो रहे विश्व कप 2023 में उनकी टीम के लिए कुछ भी सही नहीं रहा है. 2019 के डिफेंडिग चैंपियन अब तक खेले छह में से पांच मैच हारकर प्वाइंट्स टेबल में सबसे नीचे है. शनिवार को इंग्लैंड टीम अहमदाबाद में एशेज टेस्ट सीरीज के अपने चिर प्रतिद्वंद्वी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्चुअल नॉकआउट खेलने उतरेगी. इस मुकाबले में अगर इंग्लैंड टीम को हार का सामना करना पड़ता है तो उनकी सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें भी खत्म हो जाएंगी.

शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब स्टोक्स से पूछा गया कि इंग्लैंड के खराब प्रदर्शन के पीछे का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि समस्या यह है कि हम बेकार खेले हैं.”

उन्होंने कहा, “आपसे ईमानदारी से कहूं तो हम बकवास खेल रहे हैं, हमने इस विश्व कप में जो कुछ भी करने की कोशिश की है, विपक्षी पर उस तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह से हम जानते हैं, या दबाव को एक अलग तरीके से सोखने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने पहले भी किया है और सफल भी रहे हैं लेकिन यह काम नहीं कर रहा है.”

“The problem is that we’ve been crap.”

Ben Stokes isn’t sugar-coating England’s World Cup form #CWC23 pic.twitter.com/V81TnmTxy9

— cricket.com.au (@cricketcomau) November 3, 2023