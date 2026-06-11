भारतीय क्रिकेट में फिर तैयार हो रही है 'द वॉल', राहुल द्रविड़ के बेटे का U19 टीम में सिलेक्शन

राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ को भारतीय अंडर 19 टीम में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज जगह मिली है. यह टीम श्रीलंका दौरे पर जाएगी, जहां 3 वनडे और 2 मल्टी डे मैच आयोजित होंगे.

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भारत की अंडर 19 टीम जुलाई की शुरुआत में श्रीलंका दौरे पर 3 वनडे और 2 मल्टी डे (रेड बॉल) सीरीज के लिए श्रीलंका दौरे पर जाएगी. इस दौरे पर भारतीय टीम में ‘द वॉल’ के रूप में कई सालों तक विख्यात रहे राहुल द्रविड़ के बेटे को टीम में जगह मिली है. इस चयन के बाद द्रविड़ के फैन्स का यह भरोसा बढ़ा है कि जल्दी ही जूनियर द्रविड़ भी सीनियर टीम इंडिया में आकर भारतीय टीम का गौरव बढ़ाने का काम करेंगे.

विकेटकीपर के रूप में अन्वय द्रविड़

भारतीय सिलेक्टर्स ने यशवर्धन सिंह चौहान को अंडर-19 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने वनडे और मल्टी-डे मैचों के लिए टीमों का ऐलान किया है, जिसमें लक्ष्य रायचंदानी उपकप्तान होंगे. वनडे टीम में रजत बघेल और अन्वय द्रविड़ विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि मल्टी-डे मुकाबलों के लिए मानव कृष्णा और आर्यन संदेश सकपाल को विकेटकीपिंग का जिम्मा सौंपा गया है.

News India Men’s U19 squads for Sri Lanka series announced. More Details https://t.co/tGJ7FRywxK — BCCI (@BCCI) June 11, 2026

वनडे और मल्टी-डे सीरीज के लिए चुनी गई U19 टीम

इस दौरे का व्हाइट-बॉल वाला हिस्सा 4 जुलाई को हंबनटोटा में शुरू होगा, जहां तीनों वनडे मुकाबले खेले जाएंगे. सीमित ओवरों की सीरीज के बाद, भारतीय टीम दो मल्टी-डे मुकाबलों के लिए रेड-बॉल क्रिकेट खेलेगी. पहला मल्टी-डे मैच 13-16 जुलाई के बीच गाले में खेला जाएगा, जबकि आखिरी मैच 20-23 जुलाई तक कोलंबो में आयोजित होगा.

भारत पुरुष अंडर-19 वनडे टीम

सागर विर्क, लक्ष्य रायचंदानी (उपकप्तान), यशवर्धन सिंह चौहान (कप्तान), विनीत वीके, अर्जुन राजपूत, कुशाग्र ओझा, रजत बघेल (विकेटकीपिंग), अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपिंग), अनमोलजीत सिंह, वुतकुरी यशवीर गौड़, रोहित अनिल यादव, शविन वी, काव्या परेश पटेल, मोहित उलवा, ईशान सूद.

भारत पुरुष अंडर-19 मल्टी-डे टीम

सागर विर्क, लक्ष्य रायचंदानी (उपकप्तान), यशवर्धन सिंह चौहान (कप्तान), पटेल कुश, मनाल चौहान, कुशाग्र ओझा, मानव कृष्णा (विकेटकीपिंग), आर्यन संदेश सकपाल (विकेटकीपिंग), हेमचुदेशन जे, बीके किशोर, रोहित अनिल यादव, काव्या परेश पटेल, प्रियांशु सिंह, प्रणव राघवेंद्र, चिगुरुपति वेंकट.

महिला अंडर-19 टीम भी खेलेगी सीरीज

इससे पहले, महिला चयन समिति ने श्रीलंका महिला अंडर-19 टीम के खिलाफ भारतीय महिला अंडर-19 टीमों का चयन किया था. यह दौरा 20 जून से 6 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें तीन टी20 और तीन वनडे मुकाबले खेले जाएंगे. तीनों टी20 मैच चेन्नई में आयोजित होंगे, जबकि एकदिवसीय मुकाबलों की मेजबानी पुडुचेरी करेगा.

श्रीलंका दौरे पर भारत की पुरुष अंडर-19 टीम का कार्यक्रम

4 जुलाई: पहला वनडे (हंबनटोटा)

6 जुलाई: दूसरा वनडे (हंबनटोटा)

9 जुलाई: तीसरा वनडे (हंबनटोटा)

13-16 जुलाई: पहला मल्टी-डे मैच (गॉल)

23-26 जुलाई: दूसरा पहला मल्टी-डे मैच (कोलंबो)

(एजेंसी: आईएएनएस)