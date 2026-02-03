Hindi Cricket Hindi

There Cannot Be Any Sanctions Against Pakistan If It Follows Government Instructions Says Former Icc Chief

भारत से मैच का बॉयकॉट करने पर चाह कर भी पाकिस्तान पर बैन नहीं लगा सकता ICC: पूर्व ICC चीफ

ICC के पूर्व अध्यक्ष अहसान मनी का कहना है कि पाकिस्तान अगर भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करता है तो भी ICC उस पर बैन नहीं लगा सकता.

भारत बनाम पाकिस्तान

T20 World Cup 2026- India vs Pakistan Row: टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की सरकार ने अपनी टीम को निर्देश दिया है कि वह भारत के खिलाफ मैच में मैदान पर नहीं उतरेगा. इससे इंटरनेशनल क्रिकेट का संचालन करने वाली संस्था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) पाकिस्तान पर सख्त ऐक्शन लेने पर विचार कर रही है. अगर पाकिस्तान नहीं माना तो उस पर बैन भी लग सकता है. लेकिन ICC के पूर्व अध्यक्ष रह चुके अहमसान मनी (Ehsan Mani) का कहना कि ICC चाहकर भी पाकिस्तान पर बैन नहीं लगा सकता. मनी ने कहा कि पाकिस्तान की टीम यह मैच इसलिए नहीं खेल रही क्योंकि उसे उसकी सरकार ने मना किया है.

‘सरकार की बात मानने से PCB पर नहीं लग सकता बैन’

अहसान मनी ने कहा, ‘अगर पाकिस्तान अपनी सरकार का निर्देश मानता है तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लग सकता. यही वह आधार पर है, जिस पर भारत ने साल 2025 ने चैम्पियन्स ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आ रही थी. आप दोहरे मानदंड नहीं अपना सकते. तो दुर्भाग्यस से मैं फिर से उसी तथ्य को दोहराता हूं आईसीसी इस समस्या से निपटने की बजाए बस इसे एक दर्शक के तौर पर ही देख सकता है.’

ICC ने सभी बोर्डों को दिया हुआ है एक रास्ता

उन्होंने कहा, ‘आपने किसी भी देश के लिए वह दरवाजा खोलकर रखा है कि उसकी सरकार जुड़ जाए- खासतौर से यह जानते हुए भी कि PCB की अध्यक्ष, सरकार में मंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं.‘

भारत ने पाकिस्तान से खेलने का कभी नहीं किया इनकार

मनी स्पोर्ट्स स्टार से यह बातचीत कर रहे थे. हालांकि उन्होंने इस विषय पर यह नहीं बताया कि भारत ने कभी भी पाकिस्तान से खेलने से इनकार नहीं किया था. उसे बस पाकिस्तान जाने से समस्या थी क्योंकि वह भारत सरकार को खिलाड़ियों की सुरक्षा पर खतरा दिख रहा था. पाकिस्तान ने पहले ही 2028 तक होने वाले ICC या दूसरे बहु-राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स के लिए भारत में खेलने की बजाए किसी तीसरे देश में खेलने का पक्ष चुना था.

T20 वर्ल्ड कप में तथस्थ देश में तय है भारत-पाकिस्तान मुकाबला

यह मैच उसी आधार पर श्रीलंका में आयोजित हो रहा है. पाकिस्तान इस टूर्नामेंट के अपने बाकी सभी मैच वहां खेल रहा है तो ऐसे में वह कैसे सिर्फ एक ही मैच का बॉयकॉट कर सकता है? पाकिस्तान भारत के खिलाफ किसी तीसरे देश में जाकर खेलने से इनकार कर रहा है, जबकि इस मैच का शेड्यूल बहुत पहले ही घोषित हो चुका था. चैम्पियन्स ट्रॉफी के लिए जब भारत, पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं था, तब भी उसने पाकिस्तान के खिलाफ चैम्पियन्स ट्रॉफी में भी खेला था, जबकि इसके बाद दुबई में आयोजित हुए एशिया कप में भी खेला था.

अपने इस फैसले से बांग्लादेश को समर्थन दे रहा है पाक

हालांकि पाकिस्तान की सरकार ने भारत के खिलाफ नहीं खेलने के पीछे कोई कारण नहीं बताया है. लेकिन माना जा रहा है वह अपने इस फैसले से बांग्लादेश के प्रति समर्थन दिखा रहा है, जिसने इस टी20 वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस ले लिया. बांग्लादेश ने इस टूर्नामेंट के अपने सभी मैच भारत की बजाए श्रीलंका में आयोजित करने की बात कही थी. लेकिन वोटिंग के आधार पर उसकी मांग को समर्थन नहीं मिला.

बांग्लादेश ने भारत में उठाया था सुरक्षा का मुद्दा

बांग्लादेश ने भारत में अपने खिलाड़ियों, सपॉर्ट स्टाफ, मीडिया और दर्शकों की सुरक्षा का प्रश्न उठाया था लेकिन ICC ने अपने बोर्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग कर और सुरक्षा की समीक्षा करने वाली स्वतंत्र एजेंसियों की रिपोर्ट पर इसे खारिज कर दिया. हालांकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश की इस मांग का समर्थन किया था. लेकिन इसके बावजूद वह इस मुद्दे पर हुई वोटिंग में 2-14 के अंतर से हार गया. अब पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच न खेलने की बात कहकर उसका समर्थन कर रहा है.