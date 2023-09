क्या विश्व कप 2023 में भी नंबर-3 पर बल्लेबाजी करेंगे? श्रेयस अय्यर ने कहा- विराट कोहली की जगह नहीं छीन सकता

पीठ दर्द की परेशानी की वजह से एशिया कप 2023 में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन ना कर पाए श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में धमाकेदार कमबैक किया है. मोहाली में खेले गए पहले मैच में सस्ते में आउट होने के बाद अय्यर ने इंदौर में हुए दूसरे वनडे मैच के दौरान शानदार शतकीय पारी खेलकर विश्व कप में अपनी जगह पक्की कर ली है

बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले दो वनडे मैचों के लिए विराट कोहली (Virat Kohli) को रोहित शर्मा (Rohit Sharma) जैसे कुछ सीनियर खिलाड़ियों के साथ ब्रेक दिया. ऐसे में अय्यर कोहली की जगह नंबर तीन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं.

इंदौर वनडे में नंबर-3 पर खेलते हुए अय्यर ने 90 गेंदो पर 11 चौकों और तीन छक्कों की मदद से 105 रन की पारी खेली. जिसकी मदद से भारत ने 399/5 का स्कोर खड़ा किया और बारिश से प्रभावित मैच में 99 रन से जीत हासिल की.

अपने शानदार शतक के दम पर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीतने पर जब अय्यर से बल्लेबाजी क्रम में उनके स्पॉट के बारे में पूछ गया तो उन्होंने साफ कहा कि वो किसी भी हालात में कोहली जैसे महान बल्लेबाज की जगह नहीं ले सकते हैं.

अय्यर ने कहा, “मैं फ्लेक्सिबल हूं, किसी भी स्पॉट पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हूं, चाहे मुझे टीम को कुछ भी करना पड़े. विराट (कोहली) महान खिलाड़ियों में से एक हैं, उनसे वह (नंबर 3) स्पॉट छीनने की कोई संभावना नहीं है. मुझे बस रन बनाते रहना है.”

अपनी पारी के बारे में बात करते हुए अय्यर ने कहा, “यह एक रोलरकोस्टर था, बहुत अच्छा लग रहा है. मेरी टीम के साथी, दोस्त और परिवार मेरे समर्थन के लिए वहां मौजूद थे. मैं टीवी पर मैच देख रहा था, मैं वहां जाकर मैचों में भाग लेना चाहता था. खुद पर विश्वास करने के लिए आभारी हूं.”

Shreyas Iyer is adjudged Player of the Match for his fantastic knock of 105 runs as #TeamIndia win by 99 runs (D/L) method.

Scorecard – https://t.co/XiqGsyElAr… #INDvAUS@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/Ese9RyCwxy

— BCCI (@BCCI) September 24, 2023