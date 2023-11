विश्व कप 2023 में भारतीय तेज गेंदबाजों के दबदबे से खुश हैं कप्तान रोहित शर्मा; विपक्षी टीमों को दी ये चेतावनी

रोहित शर्मा (Rohit Sharma), विराट कोहली (Virat Kohli) और शुभमन गिल (Shubman Gill) जैसे सितारों से सजे भारतीय क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी क्रम विश्व कप 2023 में बैकफुट पर है क्योंकि मोहम्मद शमी (Mohammed Shami), जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) और मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) वाले गेंदबाजी अटैक ने लगातार शानदार प्रदर्शन पर टीम इंडिया को टूर्नामेंट में अजेय बनाया है. गुरुवार को श्रीलंका के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में भी टीम इंडिया के गेंदबाजों का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिला जहां शमी के पांच विकेट हॉल की बदौलत श्रीलंका को 55 रनों पर ऑलआउट कर भारत ने 302 रनों से बड़ी जीत हासिल की.

श्रीलंका के खिलाफ इस जीत के साथ भारतीय टीम विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है. मैच के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी गेंदबाजों के प्रयास की जमकर सराहना की.

रोहित ने कहा, “यह जानकर बहुत खुशी हुई कि अब हम आधिकारिक तौर पर क्वालिफाई हो गए हैं. जब हमने चेन्नई में शुरुआत की तो टीम की ओर से अच्छा प्रयास किया गया. हमारा लक्ष्य था, पहले क्वालिफाई करना और फिर जाहिर तौर पर सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचना. जिस तरह से हमने इन 7 खेलों को खेला, वह काफी क्लिनिकल था. हर किसी ने प्रयास किया और बहुत से लोगों ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है.”

तेज गेंदबाजों के प्रदर्शन पर रोहित ने कहा, “इंग्लैंड के खिलाफ और अब आज लगातार अच्छा प्रदर्शन करना, सीमर्स की गुणवत्ता को दर्शाता है और अगर परिस्थितियों से कुछ मदद मिले तो वे काफी घातक हैं. कुल मिलाकर, (गेंदबाजों को हावी होते हुए) देखना सुखद था और मुझे उम्मीद है कि वे इसे इसी तरह से जारी रखेंगे.”

सीनियर पेसर शमी के पांच विकेट हॉल के अलावा सिराज ने भी श्रीलंका के खिलाफ अपना शानदार रिकॉर्ड बरकरार रखते हुए सात ओवर में तीन विकेट झटके. सिराज के बारे में रोहित ने कहा, “सिराज हमारे लिए एक और क्वालिटी गेंदबाज है और अगर वह ऐसा करता है (नई गेंद खेल में लाना) तो हमारे लिए चीजें अलग दिखती हैं. जब वह (सिराज) नई गेंद से काम कर रहा होता है तो उसके पास काफी कौशल होता है.”

रोहित ने गेंदबाजों के साथ श्रीलंका के खिलाफ 357/8 का स्कोर बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की भी तारीफ की. उन्होंने कहा, “बोर्ड पर रन लगाना एक अच्छी चुनौती थी और जब आप इतने सारे रन बनाना चाहते हैं तो आपके पास इसी तरह का टेम्पलेट होना चाहिए. किसी भी पिच पर 350 एक बहुत अच्छा स्कोर है और हमें उस स्कोर तक ले जाने के लिए बल्लेबाजी यूनिट को बहुत सारा श्रेय जाता है और गेंदबाजों ने स्पष्ट रूप से काम किया है.”

#TeamIndia 🇮🇳 becomes the first team to qualify for the #CWC23 semi-finals #MenInBlue | #INDvSL pic.twitter.com/wUMk1wxSGX

— BCCI (@BCCI) November 2, 2023