श्रीलंका के खिलाफ जानदार पारी खेलने वाले मिचेल सेंटनर बोले- श्रीलंका ने हमें बहुत दबाव में रखा, आगे का सोचना होगा

श्रीलंका के लिए यह करो या मरो का मुकाबला था, जिसमें उसने न्यूजीलैंड को 86 रनों पर 6 झटके देकर घेर लिया था लेकिन कप्तान मिचेल सेंटनर यहां कुछ और ही सोचकर आए थे.

Published date india.com Published: February 26, 2026 12:10 AM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Mitchell Santner NZ
मिचेल सेंटनर @BLACKCAPS/x

न्यूजीलैंड को श्रीलंका पर 61 रनों की बेहतरीन जीत दिलाने वाले कप्तान मिचेल सेंटनर ने सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी इस सह-मेजबान टीम की जमकर तारीफ की है. बुधवार को श्रीलंका के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में वह तब मुश्किलों में घिर गई थी, जब श्रीलंका ने सिर्फ 84 रनों पर उसे 6 विकेट निकाल दिए थे. यहां से कप्तान मिचेल सेंटनर (47) और कॉल मैक्कॉन्ची (31*) बेहतरीन पारियों की बदौलत उन्होंने मैच का रुख बदल दिया. मैच के बाद सेंटनर ने यह स्वीकार किया कि  पारी की शुरुआत में उनकी टीम काफी दबाव में थी.

पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 75 के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट गंवाया था. इसके बाद टीम 84 के स्कोर तक 6 विकेट खो चुकी थी. यहां से कप्तान सेंटनर ने मैक्कॉन्ची के साथ 7वें विकेट के लिए 84 रन जुटाकर टीम को 168/7 के स्कोर तक पहुंचाया. इसके जवाब में श्रीलंका 8 विकेट खोकर 107 रन ही बना सका.

कॉल मैक्कॉन्ची के साथ अपनी साझेदारी को लेकर कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर ने कहा, ‘गेंद के साथ श्रीलंका के खिलाफ वह एक अच्छा लेकिन कठिन दौर था. उन्होंने हमें काफी दबाव में रखा. 84 रन पर हमारे तीन विकेट गिर गए, जो कभी भी आदर्श स्थिति नहीं होती. लेकिन मैं और कॉल (मैक्कॉन्ची) यही सोच रहे थे कि जितना लंबा खेल को खींच सकें, उतना बेहतर होगा. हमारा लक्ष्य 140 तक पहुंचने का था, ताकि आखिरी 2-3 ओवरों के लिए मंच तैयार हो सके. वहां से 160 तक पहुंच जाना बुरा नहीं था.’

कप्तान ने अपनी पारी को लेकर कहा, ‘पिछले मैच में 10 गेंदों पर 5 रन बनाकर मैं खुश नहीं था. यह उन विकेट्स में से एक था, जहां अगर आप टिककर खुद को थोड़ा समय दे दें, तो फिर रन बना सकते हैं. मैं और कॉल दोनों यही सोच रहे थे. शुरुआत में बल्लेबाजी करना मुश्किल था. इसलिए 160 तक पहुंचना अच्छा लगा. गेंदबाजी के दौरान भी, पहली पारी देखकर हमें पता था कि क्या करना है.’

कॉल मैक्कॉन्ची की शानदार पारी पर कप्तान ने कहा, ‘टॉस के वक्त विकेट काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन यह हमारी और उनकी, दोनों की उम्मीद से ज्यादा स्पिन कर रहा था. बड़े साइड की तरफ स्पिनर के रूप में आप अपनी लेंथ कंट्रोल कर सकते हैं और जब गेंद अंदर की तरफ घूमती है, तो बड़े साइड पर हिट भी मिल सकती है. कोल के लिए यह मैच शानदार रहा.  शुरुआत में हम दोनों थोड़े नर्वस थे, लेकिन जैसे-जैसे हम टिके रहे, पारी को गहराई तक ले जाना अच्छा रहा.’

न्यूजीलैंड की टीम अपना अगला मैच 27 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी, जिसे जीतने पर इस टीम को सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा. आगामी मुकाबले को लेकर कप्तान सेंटनर ने कहा, ‘इंग्लैंड बेहतरीन टीम है, इसमें कोई शक नहीं. देखना होगा कि हमें किस तरह की पिच मिलती है. अगर यह कुछ ऐसी ही रही, तो फिर मुकाबला काफी कड़ा हो सकता है.’

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

(एजेंसी: आईएएनएस)

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.