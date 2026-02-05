Hindi Cricket Hindi

This Indian Team Is One Level Up By Last T20 World Cup Winning Team Says Deep Das Gupta

T20 वर्ल्ड कप- 2024 का खिताब जीतने वाली टीम से एक कदम आगे भारत की यह 2026 वाली टीम: पूर्व क्रिकेटर

भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दीपदास गुप्ता का मानना है भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप का पिछला खिताब जीतने के बाद और ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है.

शनिवार से शुरू हो रहे टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया तैयार है. इस बार भारत और श्रीलंका में हो रहे इस टूर्नामेंट में भारत अपने खिताब को बचाने के लिए उतर रहा है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली यह टीम खिताब जीतने की प्रबल दावेदार है. भारत को 20 टीमों वाले इस टूर्नामेंट के ग्रुप A में रखा गया है, जहां उसका मुकाबला अमेरिका, नामीबिया, पाकिस्तान और नीदरलैंड से होना है. सभी ग्रुपों से 2-2 टीमें सुपर 8 के लिए क्वॉलीफाई करेंगी. भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दीपदास गुप्ता मानते हैं कि यह भारतीय टीम अपना खिताब बचाने में जरूर ही सफल होंगे क्योंकि यह टीम पिछला खिताब जीतने के बाद अब एक अलग ही स्तर पर खेल रही है.

गुप्ता ने कहा, ‘इस टीम को क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में रोकना मुश्किल लगता है और उसके अंदर का माहौल उस टीम से अलग है, जिसने 19 महीने पहले बारबाडोस में खिताब जीतकर टी20 वर्ल्ड कप का लंबा इंतजार खत्म किया था.’

पूर्व भारतीय विकेटकीपर दीप दासगुप्ता ने पीटीआई को बताया, ‘टीम में कुछ बदलाव हुए हैं. लेकिन जब से रोहित ने कुछ साल पहले अपनी टीम को वह ट्रॉफी दिलाई है तब से यह टीम अगले स्तर पर पहुंच गई है. हाल में टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरह का खेल दिखाया, वह कुछ खास था.’

उन्होंने कहा, ‘भारत को फिर से ट्रॉफी जीतनी चाहिए, अगर उसके लिए वह दिन खराब नहीं रहे जो इस फॉर्मेट में हो सकता है.’ सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम के आठ सदस्य कैरेबियाई सरजमीं पर ट्रॉफी जीतने वाली टीम का हिस्सा थे.

टीम में रोहित या विराट कोहली नहीं हैं, लेकिन भारतीय क्रिकेट में इतनी गहराई है कि टीम को सुपरस्टार के बाहर होने के बाद आगे बढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगा. हालांकि ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने टीम को एकजुट रखने वाले खिलाड़ी के तौर पर अपनी भूमिका निभाई है.’

बारबाडोस में 2024 के फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वापसी करते हुए जीत हासिल करने के बाद राष्ट्रीय टीम में अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया गया है, जो फिलहाल क्रमश: आईसीसी बल्लेबाजी और गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर हैं.

तिलक वर्मा का भी टीम में शामिल होना अच्छा है, जिन्होंने पिछले साल एशिया कप में अपनी पहचान बनाई थी. शिवम दुबे 2024 चरण का हिस्सा थे, अब वह बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं.

जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह दो मुख्य तेज गेंदबाज हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हर्षित राणा एक काबिल ‘बैक-अप’ के तौर पर उपलब्ध हैं, जिन्होंने हाल में बल्ले और गेंद दोनों से प्रभाव डाला है. ईशान किशन को वर्ल्ड कप टीम में बैक-अप विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर शामिल करना हैरानी भरा था लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में यादगार वापसी के बाद अमेरिका के खिलाफ पहले मैच में उनका खेलना तय है.

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)

