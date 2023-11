नई दिल्ली. आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा. टीम इंडिया की इस हार से क्रिकेट फैंस पूरी तरह निराश है. टीम इंडिया के प्लेयर्स भी इस हार का गम भूला नहीं पा रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 सीरीज में भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव भी इस हार से निराश हैं. उन्होंने कहा, यह खेल हमें बहुत कुछ सिखाता है, मगर हम फिर जीतेंगे. सूर्य कुमार यादव ने पीएम मोदी का ड्रेसिंग रुम में आकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने को बड़ी बात बताया.

सूर्य कुमार यादव ने एएनआई से बातचीत में कहा, वर्ल्ड कप खत्म हुए पांच दिन हो चुके हैं, सभी लोग निराश हैं. हम सभी खिलाड़ी भी काफी निराश है, इससे निकलने में समय लगेगा. मगर देश और दुनिया भर के हमारे फैंस का जो सपोर्ट था, वह देखकर काफी अच्छा लगा. उन्होंने कहा, यह खेल है और यह हमें बहुत कुछ सिखाता है. आप लोगों का जो प्यार है, वह हमेशा बनाए रखना.

सूर्य कुमार यादव ने कहा कि फाइनल मुकाबले के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ड्रेसिंग रुम में आए थे, उन्होंने सभी खिलाड़ियों से मुलाकात की, उन्होंने सभी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया. उन्होंने कहा कि यह खेल है और खेल में यह चलता रहता है. उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इससे निकलना होगा. सूर्य कुमार यादव ने कहा, हां इसमें थोड़ा समय तो लगेगा ही, मगर पीएम मोदी का ड्रेसिंग रुम में पांच से छह मिनट खिलाड़ियों के साथ बिताना, वही बड़ी बात है. एक देश का लीडर ड्रेसिंग रुम में खिलाड़ियों से मिलकर उनका उत्साह बढ़ा रहा है. हमने उनके शब्दों को सुना, उनके साथ समय बिताया.

#WATCH | Indian cricketer Surya Kumar Yadav says “As you all know, it has been 4-5 days since the World Cup finished. We are all disappointed. It felt really good seeing the support of our fans in India and across the world. I would like to say that this is a sport and it teaches… pic.twitter.com/m7KoaPilpP

