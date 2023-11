एडम जम्पा ने AUS vs ENG मैच के बाद कहा- मैंने जितने भी वनडे खेले हैं, उनमें यह मैच सबसे ज्यादा......

ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर एडम ज़म्पा (Adam Zampa) ने कहा कि 2023 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग मैच में 3-21 का प्रदर्शन, जो इंग्लैंड के खिलाफ 33 रन की जीत में खत्म हुआ, उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का सबसे संतोषजनक वनडे मैच था. शनिवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, ज़म्पा ने बल्ले से 19 गेंदों में 29 रन बनाए और मिशेल स्टार्क (Mitchell Starc) के साथ 38 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने 286 रन बनाए. गेंद के साथ, ज़म्पा ने जोस बटलर (Jos Buttler), बेन स्टोक्स (Ben Stokes) और मोइन अली (Moeen Ali) को आउट किया.

यहां तक ​​कि उन्होंने डेविड विली का शानदार डाइविंग कैच भी लपका, जिससे ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट में जगह बनाने के करीब पहुंच गया, जबकि उसके शेष लीग मैच अफगानिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ होने हैं.

Adam Zampa shined in all three departments to take home the @aramco #POTM#CWC23 | #ENGvAUS pic.twitter.com/DkxrL3I1aP

— ICC (@ICC) November 4, 2023