Hindi Cricket Hindi

शतक या विकेट नहीं ये है IPL की असली कमाई; MS Dhoni की तस्वीर ने मचाया इंटरनेट पर तहलका

शतक या विकेट नहीं ये है IPL की असली कमाई; MS Dhoni की तस्वीर ने मचाया इंटरनेट पर तहलका

चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए आईपीएल 2023 के 29वें मैच के बाद सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी युवा खिलाड़ियों के साथ बातचीत करते नजर आए.

मैच के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ियों से बाद करें महेंद्र सिंह धोनी (BCCI)

साल 2007 टी20 विश्व कप में टीम इंडिया को मिली ऐतिहासिक जीत के एक साल बाद जब बीसीसीआई (BCCI) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) की शुरुआत की तब शायद बोर्ड को भी इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि ये टूर्नामेंट भारतीय क्रिकेट को हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya), जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah), रिषभ पंत (Rishabh Pant) और उमरान मलिक (Umran Malik) जैसे युवा खिलाड़ी देगा.

आईपीएल टूर्नामेंट ने पिछले 15 सालों में फैंस का मनोरंजन करने के साथ साथ कई युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच भी दिया है. कड़े मुकाबलों, चौके-छक्कों, शतकों या पांच विकेट हॉल से भी बढ़कर आईपीएल आखिर में युवाओं के लिए दिग्गज खिलाड़ियों से खेल की बारिकियां सीखने का मौका है.

शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच खेले गए मैच के बाद भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब चेन्नई की जीत के बाद हैदराबाद टीम के युवा खिलाड़ी भारतीय दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) से बातचीत करने पहुंचे.

चेपॉक स्टेडियम में खेले गए मैच में सीएसके ने रनों का पीछा करते हुए हैदराबाद टीम को सात विकेट से हराया. मैच खत्म होने के बाद चेन्नई के कप्तान धोनी हमेशा की तरह युवा खिलाड़ियों से घिरे नजर आए जो इस अनुभवी कप्तान से ज्ञान लेने पहुंचे.

When @msdhoni speaks, the youngsters are all ears Raise your hand if you also want to be a part of this insightful session #CSKvSRH | @ChennaiIPL pic.twitter.com/ol83RdfbBg — IndianPremierLeague (@IPL) April 21, 2023

हैदराबाद के युवा खिलाड़ियों से बातचीत करते धोनी की तस्वीर ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी. फैंस ने इस तस्वीर को देख कहा कि ‘हार या जीत को अलग है लेकिन आखिर में आईपीएल इसी बारे में है.’

विंडीज दिग्गज इयान बिशप ने भी इस वीडियो को शेयर किया और लिखा, “CSK बनाम SRH IPL2023 मैच के बाद SRH के खिलाड़ियों के साथ महेंद्र सिंह धोनी का वो फुटेज सुपर था. शिक्षक के एक-एक शब्द को सुन रहे हैं छात्र.”

That footage of MSD with the SRH guys at the end of the CSK vs SRH #TATAIPL2023 game was super. Students devouring every word of the teacherpic.twitter.com/NnZKbQaHlc — Ian Raphael Bishop (@irbishi) April 21, 2023

MS Dhoni having a discussion with Umran Malik and all other youngsters listening carefully. What a lovely picture! pic.twitter.com/hFZA4RtX2s — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 21, 2023

Once Pollard said that MS Dhoni is one of the smartest cricketing brain. pic.twitter.com/LI53OgxHGY — ROMEO (@iromeostark) April 21, 2023

What’s the best thing about IPL? Sixes? Boundaries? Runs? Wickets? Clashes? Nah. This right here is the best thing about a tournament like IPL. A teacher in MS Dhoni surrounding by the students of cricket. pic.twitter.com/QKvthPRL8l — Rahul Sharma (@CricFnatic) April 21, 2023

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें की और अन्य ताजा-तरीन खबरें