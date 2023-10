Tilak Verma ने T-Shirt उठाकर सेलिब्रेट किया अर्धशतक, रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भी तोड़ा

एशियन गेम्स 2023 (Asian Games 2023) के सेमीफाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 9 विकेट से रौंदते हुए फाइनल में जगह बना ली. पहली बार भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम एशिया गेम्स में हिस्सा ले रही है और डेब्यू सीजन में ही टीम ने मेडल पक्का कर लिया है.

बांग्लादेश के खिलाफ इस शानदार जीत में युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा का अहम योगदान रहा जिन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए नाबाद अर्धशतक जड़ा. इस तूफानी पारी में उन्होंने 6 छक्के और 2 चौके जड़े. उन्होंने 26 गेंदों पर खेली इस धमाकेदार पारी के दम पर रोहित शर्मा का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया.

दरअसल, तिलक वर्मा (Tilak Verma) 20 साल या कम उम्र में सबसे ज्यादा T20I अर्धशतक जमाने वाले भारतीय बल्‍लेबाज बन गए हैं. उनके नाम अब 2 T20I अर्धशतक हैं.

20 साल या कम उम्र में T20I अर्धशतक जमाने वाले भारतीय बल्‍लेबाज

तिलक वर्मा ने अपना अर्धशतक शानदार अंदाज में सेलिब्रेट किया. उन्होंने 50 रन पूरे करते ही अपनी टी-शर्ट उठाई और शरीर पर बने माता-पिता का टैटू ड्रेसिंग रूम की तरफ दिखाया. इस सेलिब्रेशन का फोटो और वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

