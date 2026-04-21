By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
MI के तिलक वर्मा को भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज की सलाह, बताया- स्पिनरों के खिलाफ कैसा होना चाहिए रवैया
गुजरात टाइटन्स के खिलाफ बीते सोमवार को शतक जमाने वाले तिलक वर्मा ने अपने IPL करियर का पहला शतक जमाया. स्लॉग ओवरों में उन्होंने गुजरात टाइटन्स के गेंदबाजों के धागे खोल दिए.
मुंबई इंडियन्स (MI) को सोमवार को सीजन की दूसरी जीत दिलाने वाले युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा (Tilak Varma) ने अपनी बैटिंग से खेल के जानकारों को खूब प्रभावित किया है. गुजरात टाइटंस के खिलाफ नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में 45 गेंदों पर नाबाद 101 रनों की पारी खेलने वाले तिलक ने मुंबई इंडियंस को 99 रन से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. लेकिन भारत के मंझे हुए पूर्व टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) ने इस बल्लेबाज में अभी भी सुधार की गुंजाइश देखी है.
उन्होंने इस युवा बल्लेबाज को स्पिनरों के खिलाफ बैटिंग में अपने रवैये को लेकर खास सलाह दी है. पुजारा ने कहा कि तिलक को स्पिनरों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रवैया अपनाने की जरूरत है. पुजारा ने कहा कि टी20 क्रिकेट में सफल होने के लिए सिर्फ शॉट सिलेक्शन से ज्यादा इरादा जरूरी है.
पुजारा आईपीएल के आधिकारिक प्रसारक चैनल जियोहॉटस्टार की ‘चैंपियंस वाली कॉमेंट्री’ पर मौजूद थे. इस मौके पर उन्होंने कहा, ‘गुजरात टाइटंस के खिलाफ शतक लगाने वाले तिलक की बल्लेबाजी में सुधार की अभी भी गुंजाइश है. उन्हें स्पिनरों के खिलाफ थोड़ा और पॉजिटिव रहने की जरूरत है. मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उन्हें सिर्फ बड़े शॉट खेलने चाहिए. जब आप इरादे से खेलते हैं और पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, तो स्पिनर को अपनी लेंथ बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है. इससे उन पर दबाव पड़ता है.’
इस पूर्व टेस्ट बल्लेबाज ने कहा, ‘तिलक की कोशिश सिर्फ बाउंड्री लगाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि स्पिनर की लय को लगातार बिगाड़ने पर होना चाहिए.’ पूर्व बल्लेबाज ने कहा, ‘तिलक क्रीज से बाहर निकलकर स्वीप या रिवर्स स्वीप का इस्तेमाल कर सकते हैं. उनके पास कई विकल्प हैं, लेकिन पहले उन्हें अपनी ताकत समझनी होगी.’
पुजारा ने कहा, ‘जब मैं खेलता था, तो बाहर निकलना मेरी ताकत थी. अगर कोई गेंदबाज शॉर्ट गेंद फेंकने की कोशिश करता, तो मैं बैकफुट पर कट या पुल खेलता था. तिलक को भी बाहर निकलकर अपने स्ट्रोक खेलने चाहिए. इससे स्पिनर पर दबाव पड़ेगा. उनका स्वीप शॉट भी अच्छा है, इसलिए यह एक और विकल्प है.’ उन्होंने कहा, ‘सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करने से स्पिनरों को सबसे छोटे फॉर्मेट में लय में आने का मौका मिल सकता है.’
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें