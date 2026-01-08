Hindi Cricket Hindi

Tilak Varma Ruled Out Of T20 Series Against New Zealand As He Undergone For Surgery

T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत को झटका- तिलक वर्मा को अचानक करानी पड़ी सर्जरी, न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर

भारतीय टीम के मिडल ऑर्डर बल्लेबाज तिलक वर्मा मंगलवार को विजय हजारे ट्रॉफी मैच में बंगाल के खिलाफ खेले थे. इस मैच के बाद उन्हें तुरंत सर्जरी करवानी पड़ी है.

तिलक वर्मा

Tilak Varma Ruled Out of T20i Series vs New Zealand Due to Surgery: T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुटी भारतीय टीम को तगड़ा झटका लगा है. मिडल ऑर्डर बल्लेबाज तिलक वर्मा (Tilak Varma) को अचानक एक सर्जरी करवानी पड़ी है, जिसके चलते उन्हें अब आने वाले कुछ सप्ताह के लिए मैदान से बाहर रहना होगा. ऐसे में इसका असर 7 फरवरी से शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप पर भी पड़ सकता है क्योंकि इससे उबरने में उन्हें कुछ समय लगेगा.

मंगलवार को खेले थे मैच और बुधवार को करानी पड़ी सर्जरी

23 वर्षीय वर्मा मंगलवार को विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy 2025-26) में बंगाल के खिलाफ राजकोट में खेले थे. जहां उन्होंने 34 रन बनाए. लेकिन अगले ही दिन यानी बुधवार को उन्हें सर्जरी के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ा. बताया जा रहा है कि उन्हें अचानक टेस्टिकुलर पेन हुआ था, जिसकी जांच में मालूम चला कि उन्हें यह दर्द टेस्टिकुलर टॉर्शन के चलते है. स्कैन के बाद डॉक्टरों ने तुरंत सर्जरी का फैसला लिया.

न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज बाहर!

प्राप्त खबरों के मुताबिक इस लेफ्टहैंडर बल्लेबाज की सर्जरी सफल रही है. लेकिन अब वह इससे उबरने के लिए T20 वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज से बाहर हो सकते हैं. हालांकि अभी तक BCCI की ओर से इस संबंध में कोई अपडेट नहीं दिया गया है. लेकिन यह चिंता की बात है कि क्या वह इस चोट के चलते टी20 वर्ल्ड कप से पहले पूरी तरह फिट हो पाएंगे.

एशिया कप से शानदार फॉर्म में हैं तिलक

बता दें वर्मा इन दिनों शानदार फॉर्म में हैं उन्होंने भारत की एशिया कप जीत में भी अहम भूमिका निभाई थी. इसके अलावा हाल ही में वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ संपन्न हुई 5 मैचों की टी20 सीरीज में भी शानदार फॉर्म में नजर आए जहां 4 पारियों में उन्होंने 2 हाफ सेंचुरी समेत सीरीज में सबसे ज्यादा 187 रन बनाए.

क्या होता है टेस्टिकल टॉर्शन?

बता दें यह एक मेडिकल इमर्जेंसी है, जिसमें अंडकोश के भीतर खून का प्रवाह करने वालीं नसों में ब्लॉकेज या रुकावट आ जाती है. ब्लड फ्लो (खून का प्रवाह) रुकने से इसमें तेज दर्द व सूजन हो जाती है. यह एक इमर्जेंसी स्थिति हैं, जिसमें समय पर इलाज नहीं मिलने पर टेस्टकल को निकालना पड़ सकता है या उसे स्थायी नुकसान हो सकता है. आमूमन यह किसी जोरदार गतिविधि, मामूली चोट या फिर सोते समय हो सकता है. यह अमूमन 10 से 19 साल की उम्र के लड़कों को ही होता है लेकिन यह किसी भी उम्र में हो सकता है.

