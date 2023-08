नई दिल्ली: तिलक वर्मा (Tilak Varma) पर भारतीय टीम प्रबंधन को बहुत भरोसा है. सिलेक्टर्स ने भी इसी भरोसे को कायम रखते हुए 20 साल के इस खिलाड़ी को एशिया कप (Asia Cup 2023) के लिए भारतीय टीम (Indian Team Asia Cup) में शामिल किया. बाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने अभी तक वनडे इंटरनैशनल फॉर्मेट में नहीं खेला है लेकिन उनमें भविष्य का सितारा देखा जा रहा है. संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) भी मानते हैं कि 2 सितंबर 2023 को पाकिस्तान के खिलाफ (India vs Pakistan) एशिया कप 2023 का अपना पहला मैच खेलने वाली भारतीय टीम को तिलक वर्मा (Tilak Varma) को प्लेइंग इलेवन में जगह देनी चाहिए. पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने कहा कि भारतीय प्लेइंग इलेवन की पहली पसंद के सात खिलाड़ियों में से छह दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं. और मांजेरकर की राय में यह एक बड़ी समस्या है.

भारतीय टीम ने हाल ही में हाल में आयरलैंड में तीन टी20 इंटरनैशनल मैचों (India vs Ireland T20I) की सीरीज खेली है. भारत ने यह सीरीज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) की कप्तानी में खेली. टीम इंडिया ने 2-0 से जीत हासिल की. इससे पहले हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) की कप्तानी में भारत को टी20 इंटरनैशनल सीरीज में 2-3 से हार का सामना करना पड़ा था.

वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में भारतीय बल्लेबाजी की कमी सामने आई थी. टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) ने भी बल्लेबाजी में गहराई की कमी को स्वीकार किया था. उन्होंने कहा था कि इस क्षेत्र पर काम करने की जरूरत है.

मांजरेकर ने ईएसपीएनक्रिकइंफो पर बातचीत करते पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन चुनी. मांजेरकर ने कहा, ‘मेरे तीन तेज गेंदबाज होंगे जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज (Mohammad Siraj) और मोहम्मद शमी (Mohammad Shami), हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) मेरे चौथे तेज गेंदबाज होंगे. इसके अलावा रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) और कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) मेंरे स्पिनर्स होंगे. शुभमन गिल (Shubman Gill) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) मेरे ओपनर, नंबर तीन पर विराट कोहली (Virat Kohli). केएल राहुल (KL Rahul) खेलेंगे क्योंकि वह एक विकेटकीपर हैं.’

मांजेरकर से जब पूछा गया कि आखिर क्यों वह तिलक वर्मा (Tilak Varma) को प्लेइंग इलेवन में रखना चाहते हैं. इस पर मांजरेकर ने कहा, ‘मिडल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) या वर्मा खेल सकते हैं. मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय टीम की जो प्लेइंग इलेवन की जो पहली पसंद होगी उसमें सभी दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं. कहीं न कहीं भारत को बाएं हाथ के तिलक वर्मा को फिट करना होगा. भारतीय टीम के साथ यह समस्या है.’

हाल ही में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने भी माना था कि भारतीय टीम लंबे समय से नंबर चार पर एक अच्छे बल्लेबाज को तलाशने में संघर्ष कर रही है. रोहित का कहना था कि युवराज सिंह (Yuvraj Singh) के रिटायरमेंट के बाद टीम इंडिया को नंबर चार पर कोई अच्छा बल्लेबाज नहीं मिला है.