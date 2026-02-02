  • Hindi
  • Cricket Hindi
  • Tilak Varma To Play In Practice Match Vs Usa Before Joining Team India For T20 World Cup 2026

T20 वर्ल्ड कप 2026: भारतीय टीम में शामिल होने से पहले वॉर्म अप मैच खेलेंगे तिलक वर्मा

युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा टी20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए तैयार हैं. हालांकि भारतीय टीम में शामिल होने से पहले उन्हें भारत A की ओर से अभ्यास मैच खेलेंगी.

Published date india.com Published: February 2, 2026 5:08 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Tilak Varma Fifty
तिलक वर्मा @BCCI

Tilak Varma to Play in Practice Match vs USA Before Joining Team India For T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी से उबरकर भारतीय टीम में लौट रहे युवा लेफ्टहैंडर बल्लेबाज तिलक वर्मा (Tilak Varma) टी20 वर्ल्ड कप से पहले होने वाले वॉर्म अप मैच में अपनी फिटनेस परखेंगे. उन्हें भारत A टीम का हिस्सा बनाया गया है. भारत A की टीम सोमवार को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के खिलाफ वॉर्म अप मैच खेलेगी. इसके बाद शुक्रवार को नामीबिया का सामना करेगी. 7 फरवरी से टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने अभियान की शुरुआत करेगी.

23 वर्षीय तिलक वर्मा इस महीने की शुरुआत में राजकोट में पेट के निचले हिस्से की सर्जरी के बाद रिहैब के लिए बेंगलुरु में बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में थे. बैटिंग ऑलराउंडर आयुष बडोनी को इंडिया ‘A’ का कप्तान बनाया गया है.

तिलक वर्मा को इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी दो टी20 मुकाबलों के लिए भारतीय टीम में शामिल किया जाना था, लेकिन वर्ल्ड कप में उनकी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ऐसा नहीं किया गया. तिलक को बीते शुक्रवार सीओई में एक सिमुलेशन मैच खेलने के बाद टीम में शामिल किया गया है.

इस टीम में रियान पराग, रवि बिश्नोई, खलील अहमद और मयंक यादव जैसे खिलाड़ी शामिल हैं, जो भारत के लिए खेल चुके हैं. उनके साथ नमन धीर, आशुतोष शर्मा, प्रियांश आर्य, गुरजपनीत सिंह, विपराज निगम, मानव सुथार और अशोक शर्मा भी इस टीम का हिस्सा हैं. एन. जगदीसन और उर्विल पटेल इंडिया ‘ए’ टीम में विकेटकीपिंग के विकल्प हैं.

ये वॉर्म-अप मैच मयंक की प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी का भी प्रतीक होंगे. मयंक पीठ के निचले हिस्से में स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स के अभियान से बाहर हो गए थे, जिसके बाद बीते साल न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में उनकी सर्जरी हुई थी. इस बीच, रियान को सीओई में दाहिने कंधे की चोट से उबरने के बाद टीम में शामिल किया गया है.

माना जा रहा है कि एम वेंकट रमन्ना वॉर्म-अप मुकाबलों के लिए इंडिया ए के हेड कोच होंगे, जबकि विनीत सक्सेना बल्लेबाजी कोच और अविनाश खंडेलवाल फील्डिंग कोच होंगे.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

मेंस टी20 वर्ल्ड कप अभ्यास मैचों के लिए भारत A की टीम: आयुष बडोनी (कप्तान), नमन धीर, आशुतोष शर्मा, प्रियांश आर्य, एन जगदीसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, रियान पराग, मानव सुथार, अशोक शर्मा, उर्विल पटेल (विकेटकीपर), गुरजापनीत सिंह, विप्रज निगम, रवि बिश्नोई, खलील अहमद और मयंक यादव.

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.