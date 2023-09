युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने भारत के लिए वनडे डेब्यू किया है. बाएं हाथ के इस युवा बल्लेबाज को एशिया कप 2023 के आखिरी लीग मैच में बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में मौका दिया गया है. कप्तान रोहित शर्मा ने उन्हें इंडिया कैप दी है. तिलक भारत के लिए तीन टी20 मैच खेल चुके हैं.

तिलक वर्मा वर्ल्ड कप टीम में नहीं हैं. लेकिन कप्तान रोहित शर्मा को उन पर काफी भरोसा है. वह आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं. इसके साथ ही आज के मुकाबले में सूर्यकुमार यादव भी खेल रहे हैं. कुल मिलाकर भारत ने इस मैच में पांच बदलाव किए हैं. विराट कोहली, हार्दिक पंड्या, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया है. वहीं तिलक वर्मा, मोहम्मद शमी, प्रसिद्ध कृष्णा, अक्षर पटेल और सूर्यकुमार यादव टीम में आए हैं.

