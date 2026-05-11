मैच के बीच टिम डेविड ने कर दी ऐसी हरकत, भड़क गया IPL, ठोका भारी जुर्माना

टिम डेविड पर IPL नियम तोड़ने के आरोप में बड़ा जुर्माना लगाया गया है. जानिए बल्लेबाज से जुड़ा पूरा विवाद क्या है और उन पर क्या एक्शन लिया गया?

Published date india.com Published: May 11, 2026 11:26 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com twitter india.com
मैच के बीच टिम डेविड ने कर दी ऐसी हरकत, भड़क गया IPL, ठोका भारी जुर्माना
दूसरी बार नियम तोड़ने की वजह से डेविड पर ज्यादा निगरानी रहेगी. (Photo from IANS)

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर टिम डेविड एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. दरएसल, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के इस बल्लेबाज पर IPL आचार संहिता तोड़ने के आरोप में भारी जुर्माना लगाया गया है. मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए मुकाबले के दौरान डेविड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वह डगआउट से फर्स्ट फिंगर दिखाते नजर आए. वीडियो सामने आने के बाद IPL अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू कर दी. इसके बाद डेविड को लेवल-1 नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया.

डेविड के मैच फीस से कटेंगे 30% पैसे

IPL की ओर से जारी आधिकारिक बयान में बताया गया कि टिम डेविड पर उनकी मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. साथ ही उनके खाते में 2 डिमेरिट प्वाइंट्स भी जोड़ दिए गए हैं. डेविड को IPL आचार संहिता के अनुच्छेद 2.6 का दोषी माना गया, जो मैदान या डगआउट में अश्लील, अपमानजनक या आपत्तिजनक इशारों से जुड़ा हुआ है. IPL अधिकारियों के मुताबिक खिलाड़ियों से प्रोफेशनल व्यवहार की उम्मीद की जाती है और किसी भी तरह का गलत इशारा नियमों के खिलाफ माना जाता है.

वायरल वीडियो बना मुसीबत की वजह

यह पूरा मामला तब शुरू हुआ, जब मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले के दौरान डेविड का एक छोटा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में वह डगआउट से आपत्तिजनक इशारा करते दिखाई दिए. इसके बाद क्रिकेट फैंस ने भी इस पर जमकर प्रतिक्रिया दी. कुछ लोगों ने इसे भावनाओं में किया गया रिएक्शन बताया, जबकि कई लोगों ने खिलाड़ी के व्यवहार पर सवाल उठाए. मामला बढ़ने के बाद मैच रेफरी अमित शर्मा ने इसकी समीक्षा की और फिर सजा सुनाई गई. अच्छी बात यह रही कि टिम डेविड ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और रेफरी के फैसले को मान लिया.

डिस्क्लेमर: यह वीडियो एक्स (X) से लिया गया है. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता.

इस सीजन दूसरी बार तोड़ा नियम

यह पहली बार नहीं है, जब टिम डेविड IPL में नियम तोड़ने को लेकर चर्चा में आए हों. इससे पहले भी इस सीजन में उन पर कार्रवाई हो चुकी है. वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ ही एक मुकाबले के दौरान अंपायर के निर्देशों का पालन नहीं करने पर उन पर 25 प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना लगाया गया था. लगातार दूसरी बार नियम तोड़ने की वजह से अब डेविड पर ज्यादा निगरानी रहने की संभावना है.

(इनपुट-एजेंसी के साथ)

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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