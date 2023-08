टी-20 क्रिकेट में अपने बल्ले से कोहराम मचा रहे टिम डेविड को ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम में पहली बार जगह दी गई है. टिम डेविड साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया टीम का हिस्सा होंगे. बुधवार को टी-20 सीरीज के पहले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टिम डेविड ने 28 गेंद में 64 रन की विस्फोटक पारी खेली थी.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में टिम डेविड को स्टीव स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल की गैरमौजूदगी में जगह दी गई है. स्टीव स्मिथ कलाई की चोट और ग्लेन मैक्सवेल टखने में चोट की वजह से साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं, जिससे टिम डेविड को मौका दिया गया है. वनडे सीरीज सात सितंबर से खेली जाएगी.